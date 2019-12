Anticipazioni U&D over | Guarnieri in studio chiede la mano della Platano

Anticipazioni U&D - 30 novembre : Gemma e Juan felici ma senza baci - Sossio e Ursula ospiti : Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le Anticipazioni che riporta "Il Vicolo delle News" fanno sapere che in studio è accaduto di tutto, come ogni settimana d'altronde. Gemma Galgani continua a frequentare Juan Luis Ciano, anche se tra loro ancora non è scattato un bacio passionale. Armando Incarnato sta uscendo sia con Roberta che con Veronica, mentre Anna Tedesco ha litigato ancora con ...

Anticipazioni U&D - Veronica in crisi per Alessandro : lui le dice di raggiungerlo a Napoli : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico, avvenuta lo scorso 27 novembre, rivelano che per la bella Veronica Burchielli ci sono state un po' di novità che l'hanno rimessa al centro delle polemiche. Tina Cipollari si era già duramente scagliata nei confronti della nuova tronista, reduce dal 'No' che aveva rifilato ad Alessandro Zarino, il quale sperava di poter coronare il ...

Anticipazioni U&D Trono Classico 29 novembre : Giulio va da Giovanna per un chiarimento : Dopo la bocciatura del giovedì, che ha concesso spazio ancora al Trono Over di Uomini e donne, la parola oggi 29 novembre passerà al Trono Classico e alle vicende dei suoi protagonisti Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Sarà soprattutto l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ad essere protagonista del giorno, con una brutta notizia riguardante Giulia e Giovanna: dopo l'esterna identica della precedente ...

Anticipazioni U&D registrazione 27 novembre : esterna per l'Abate e la D'Urso con Raselli : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne è stata registrata venerdì 27 novembre presso gli studi Elios di Roma. Come al solito protagonista assoluto della registrazione è stato Giulio Raselli, sempre più conteso tra le corteggiatrici Giovanna e Giulia. Ampio spazio è stato riservato anche alla collega Veronica Burchielli che, a sorpresa, ha deciso di voler incontrare Alessandro Zarino. Carlo Pietropoli, infine, ha portato in ...

U&D trono over - Anticipazioni 27 novembre : Valentina Autiero discute con Simone : Andrà in onda oggi 27 novembre la terza ed ultima parte del trono over di Uomini e Donne, che poi cederà il passo al trono classico. Dopo aver assistito al dramma di Riccardo e Ida che hanno scelto di lasciarsi e alla discussione tra Samuel e Anna, la puntata di oggi non sarà da meno quanto a diverbi: Valentina Autiero, scoprendo alcuni particolari su come procede la conoscenza di Simone con Valentina Fabri, si infurierà e scoppierà in lacrime. ...

Anticipazioni U&D del 27 novembre : Armando stufo di Veronica che non vuole baciarlo : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda domani, mercoledì 27 novembre, con la messa in onda della terza puntata di questa settimana, che sarà incentrata ancora una volta sul trono over. E anche questa volta non mancheranno i colpi di scena, con i riflettori ben puntati soprattutto su Armando e la sua turbolenta frequentazione con Veronica. E poi ancora vedremo che ci sarà spazio per una confessione del tutto inaspettata su Valentina F: ...

Anticipazioni Over U&D del 26 novembre - Guarnieri a Ida : 'Sono nato con pregi e difetti' : Canale 5 trasmetterà oggi 26 novembre la seconda puntata settimanale dedicata al Trono Over, concedendo ampio spazio soprattutto all'aggiornamento del rapporto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia già ieri pomeriggio aveva cominciato a confrontarsi sulle novità del loro rapporto, evidenziando i problemi mai completamente superati. E sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, durante il quale le divergenze e le ...

Anticipazioni U&D del 25 novembre : Gemma felice con Juan - problemi tra Ida e Riccardo : Oggi, lunedì 25 novembre, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata soltanto un paio di giorni fa: i telespettatori, infatti, saranno aggiornati su quello che è accaduto ai protagonisti del dating-show nelle quasi due settimane di stop. Tina Cipollari si peserà davanti a tutti, Gemma Galgani farà un dolce regalo a Juan Luis, mentre Ida e Riccardo continueranno a battibeccare prima del triste epilogo. Gemma e Tina ...

Anticipazioni U&D - è finita tra Ida e Riccardo : lei si è rivolta ad uno psicologo : Le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne riportano dell'ennesima lite tra Ida e Riccardo, al culmine della quale pare che i due abbiano annunciato la fine della relazione che avevano ripreso solo qualche settimana fa. Il portale Il Vicolo delle News ha diffuso le prime indiscrezioni riguardanti la registrazione di sabato 23 novembre del Trono Over. I grandi protagonisti della puntata sono stati indubbiamente Guarnieri e la Platano: mentre la ...

Anticipazioni U&D - Juan Luis manda via le altre dame : vuole stare con la Galgani : Per Gemma Galgani è giunto il momento di voltare pagina e di pensare al suo futuro dopo le numerose delusioni d'amore che ha subito in questi anni a Uomini e donne. Archiviata la tormentata relazione con Giorgio e successivamente quella con Jean Pierre, ecco che la dama torinese ha ritrovato il sorriso al fianco di Juan Luis, il quale è arrivato in trasmissione proprio per conoscere l'ambita dama torinese. E le Anticipazioni dell'ultima ...

Anticipazioni U&D - Armando su Valentina F. : 'Abbiamo trascorso una notte insieme' : Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuove confessioni e di colpi di scena che non passeranno certamente inosservati. Le Anticipazioni che arrivano dalla registrazione del trono over di ieri, 23 novembre, rivelano che ci saranno delle importanti novità che riguarderanno in primis Armando, il quale si lascerà andare ad una confessione del tutto inaspettata sul suo rapporto con Valentina F. Il cavaliere, reduce dal 'due di picche' che gli è ...

Anticipazioni U&D over - registrazione 23 novembre : Gemma felice della storia con Ciano : A Uomini e donne over le sorprese continuano a fioccare. Dopo il romantico riavvicinamento, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri le cose sembrano essere precipitate: in un forte litigio hanno confermato che la loro storia è finita. Per Gemma Galgani invece sembra essere tornato il sereno con Juan Luis Ciano. Quanto durerà? Anticipazioni Uomini e donne registrazione 23 novembre: Gemma felice con Juan Luis Le Anticipazioni di Uomini e donne ...

Anticipazioni U&D - Ida e Riccardo si lasciano : lui non riesce ad avere rapporti intimi : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima registrazione del trono over in programma oggi pomeriggio 23 novembre, ci sono state delle clamorose novità riguardanti la coppia composta da Ida e Riccardo. I due, che in queste settimane hanno cercato di rimettere in piedi la loro storia d'amore, sono arrivati definitivamente ad un punto di non ritorno e, alla fine, hanno comunicato al pubblico di aver deciso di mettere ...

Anticipazioni Trono Classico U&D - 22 novembre : la D'Urso accusata di comprare follower : Una nuova puntata del Trono Classico di U&D concluderà oggi 22 novembre la programmazione settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Essa ripartirà da quanto accaduto ieri ovvero dallo scontro in studio tra le corteggiatrici di Giulio Raselli. In particolare, la parola passerà a Veronica che avrà qualcosa da ridire contro Giulia. A suo dire, infatti, non è possibile che in pochi giorni sia cresciuta di un numero di followers ...