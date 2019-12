Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×06 su Sky | novità per Alex e Jo

Grey’s Anatomy 15 - Anticipazioni puntate in onda lunedì 2 dicembre su La7 : Grey’s Anatomy 15 le puntate su La7 lunedì 2 dicembre in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame. Prosegue l’appuntamento in chiaro su La7 con la stagione 15 di Grey’s Anatomy. I nuovi episodi, il 18 e il 19, andranno in onda a partire dalle 21:15, lunedì 2 dicembre su La7.La serie continua a macinare successi negli Stati Uniti e anche per questo è già stata rinnovata per una diciasettesima stagione. Ecco le trame degli ...

Come la terza stagione di Station 19 interagirà con Grey’s Anatomy 16 : nuova programmazione e prime Anticipazioni : Il finale autunnale di Grey's Anatomy 16 ha aperto la strada al debutto della terza stagione di Station 19, lo spin-off del medical drama dedicato ai pompieri di Seattle: l'ultima scena dell'episodio 16x09, infatti, ha visto un'auto schiantarsi sul tetto del bar di Joe, dove medici e vigili del fuoco stavano bevendo alla fine di una giornata difficile. Il tutto in un episodio già connotato da una trama crossover, che segnerà l'inizio della ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×16 e 15×17 su La7 : Karev contro DeLuca : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera su La7, in prima visione in chiaro, andranno in onda due nuove puntate di Grey’s Anatomy 15. Dopo esser entrato nella storia della TV come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi, il telefilm continuerà la sua corsa verso nuovi record. In particolare gli episodi odierni si intitoleranno “Sangue e Acqua” e “Sognando le pecore” e affronteranno le ...

GREY’S ANATOMY 16×5 - Anticipazioni : “Respira ancora” - news e trama : Lunedì 25 novembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il quinto episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, intitolato Respira ancora (Breathe Again). Di seguito le anticipazioni sulla puntata in questione. GREY’S ANATOMY 16: “Respira ancora”, spoiler Il malore improvviso che colpisce durante notte la piccola Zola non permette a Meredith di presentarsi in tribunale per chiarire la sua posizione davanti al giudice (dopo aver saltato ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×05 su Sky : Meredith Grey viene arrestata : Grey’s Anatomy 16×05 su FoxLife: la trama Lunedì 25 novembre su FoxLife, alle 21.00, andrà in onda un nuovo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il Medical-Drama, sempre più vicino allo straordinario record delle 350 puntate, metterà in scena le conseguenze di quanto avvenuto nel corso della 16×04. Intitolato “Respira ancora“, l’episodio vedrà al centro della trama la vicenda giudiziaria che ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10 : Ben Warren in pericolo di vita? : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: Jason George abbandonerà la serie? L’ultima puntata della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy ha introdotto un clamoroso cliffhanger che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino al 23 gennaio. Protagonisti assoluti delle ultime scene della 16×09 sono stati Jackson Avery e Ben Warren. I due uomini, dopo una giornata ricca di rivelazioni e spiacevoli notizie, si trovavano nel ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 : Miranda Bailey perde il bambino : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09: la Bailey ha un aborto spontaneo L’ultima puntata di Grey’s Anatomy dell’anno ha portato in scena un’enorme quantità storyline che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso fino al 23 gennaio. Proprio in questa data, il Medical-Drama tornerà in onda con uno speciale di due ore che consisterà in un crossover con Station 19. Sebbene l’intero episodio sia stato ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×09 : in arrivo un finale shock! : Grey’s Anatomy 16×09: l’ultimo episodio dell’anno sarà uno “shock” Dopo otto puntate all’insegna dell’incertezza e del cambiamento, la sedicesima edizione di Grey’s Anatomy è già arrivata al tanto atteso episodio conclusivo della prima parte di stagione. Un appuntamento tanto irrinunciabile quanto temuto dai più affezionati telespettatori del Medical-Drama, che – come da tradizione ...

Le Anticipazioni sul finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 16 - Meredith torna in corsia : trama - promo e foto : Giovedì 21 novembre va in onda su ABC, negli Stati Uniti, il finale di metà stagione di Grey's Anatomy 16, l'ultimo episodio prima della tradizionale pausa invernale nella programmazione americana che vedrà la serie fermarsi fino all'inizio del 2020. Il precedente episodio 16x08 dall'effetto amarcord ha risolto la vicenda giudiziaria della protagonista Meredith Grey col giudizio favorevole della commissione medica sulla sua abilitazione ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×14 e 15×15 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera su La7, in prima visione in chiaro, andranno in onda due nuove puntate della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Un appuntamento a lungo atteso perché teatro di un clamoroso record. Con la 15×15 il telefilm raggiungerà, infatti, i 332 episodi totali entrando a pieno titolo nella storia della televisione mondiale come Medical-Drama più longevo di tutti i ...

GREY’S ANATOMY 16×4 - Anticipazioni : “Piovono uomini” - news e trama : Lunedì 18 novembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il quarto episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, intitolato Piovono uomini (It’s Raining Men). Di seguito le anticipazioni sulla puntata in questione. GREY’S ANATOMY 16: “Piovono uomini”, spoiler Malgrado Meredith non avesse nessuna intenzione di attaccare il Grey Sloan Memorial, la stampa usa le sue dichiarazioni per denunciare il sistema sanitario americano con un ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×04 su Sky : notizia shock per Miranda : Grey’s Anatomy 16×04 su FoxLife: la trama Lunedì 18 novembre su FoxLife, alle 21.00, andrà in onda Grey’s Anatomy 16×04. Una puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni del tutto inaspettate. L’episodio, intitolato “It’s Raining Men”, si concentrerà in particolare sul personaggio di Miranda Bailey. Il capo di chirurgia, attualmente alle prese con la carenza di organico nel suo ospedale, affronterà una nuova crisi. Come emerso ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×08 : Meredith è di nuovo un chirurgo : Grey’s Anatomy 350° episodio: l’ultima udienza di Meredith Grey Più di un semplice episodio, più della puntata dei record, Grey’s Anatomy 16×08 verrà ricordata come una vera e propria lettera d’amore dedicata ai fan storici del Medical-Drama. Un episodio che coniuga tutti gli elementi che hanno fatto di Grey’s Anatomy il telefilm più longevo e seguito del panorama televisivo americano. È il 350° episodio, è il giorno ...

Grey’s Anatomy 16X09 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X09 va in onda sulla ABC americana giovedì 21 novembre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X09: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X09 si intitola Let’s All Go to the Bar ispirato all’omonimo brano dei Deer Tick, che tradotto in italiano significa “andiamo tutti al ...