ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Non è per nulla soddisfatto l’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky nel post partita della gara contro il Bologna. Parla di un periodo dichedaoramai e a cui bisogne trovareil prima possibile «Unache non riesce a mantenere in campionato il livello di applicazione che abbiamo mantenuto in Champions, Abbiamo fatto un primo tempo discreto ma nulla di eccezionale. Lo sforzo di Liverpool è stato grosso ma il momento è molto negativo e con ladobbiamo fare un confronto per uscire da questo momento di difficoltà che èlungo. Solitamente in questi casi è l’allenatore che si prende la responsabilità mavoglio confrontarmi con alper trovare una soluzione» L'articolo: «Lada, cicon la» ilNapolista.

napolista : #Ancelotti: «La crisi dura da troppo, ci vogliono soluzioni. Domani parlerò con la squadra» Non è per nulla soddis… - MauroDs87 : #Ancelotti si prende le responsabilità ma le passa subito ai calciatori 'sono loro che vanno in campo'… - Piergiulio58 : Il Napoli sprofonda, la crisi continua. Il Bologna vince 2-1 al San Paolo e mette nei guai Ancelotti - Libero Quoti… -