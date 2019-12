Amici 19 | Terza Puntata | Valentin Offeso | Vuole Abbandonare il Talent!

Amici 19 - riassunto terza puntata : Giuseppe è entrato nella scuola al posto di Sofia : Oggi pomeriggio, 30 novembre, alle ore 14:10 su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Amici 19, il talent-show condotto da Maria De Filippi. È stato un appuntamento ricco di novità, durante il quale non sono mancati i colpi di scena. Innanzitutto sono finiti sotto i riflettori due ballerini, seppur per motivi differenti. Il primo è stato Valentin, il quale ha affermato che starebbe pensando di abbandonare la scuola perché non si ...

Amici 19 - terza puntata di sabato 30 novembre 2019 : Giuseppe elimina Sofia tre le polemiche (inutili!). Valentin ‘minaccia’ di andarsene : Valentin - Amici 19 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione del terzo speciale, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della terza puntata 14.10: Maria De Filippi entra in studio e subito stuzzica Alessandra: “Ammazza Celentano che faccia che ...

#Amici19 : Il Pomeridiano – Terza puntata del 30/11/2019 – La nuova classe e le prime sfide per il Serale. : Puntuale come ogni novembre, riparte l’anno accademico della scuola più famosa televisiva, quella di Amici di Maria de Filippi. A pochi mesi dalla vittoria di Alberto Urso per il canto e di Rafael Quenedit Castro per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciannovesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo. Come sempre si parte ...

Amici Celebrities - Terza Puntata : Filippo Bisciglia Chiede Scusa a Maria De Filippi! : Amici Celebrities, Terza Puntata: un appuntamento ricco di colpi di scena. I telespettatori assistono alla richiesta di scuse di Bisciglia ma anche ad una modifica importante del regolamento. Ecco cosa succede… Amici Celebrities ha appassionato il pubblico e non è stato affatto deludente neanche dal punto di vista dei litigi. Infatti Filippo Bisciglia ha anche attaccato Maria De Filippi nel corso dell’ultima Puntata, sostenendo che ...

