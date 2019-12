Amadeus e l’invidia per il genio che sfidò l’eternità dell’arte

huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) È la storia di una feroce gelosia, di un’invidia senza requiem. Ma anche un concentrato di forza drammatica, il paradigma di un intrigo teatrale che ha pochissimi confronti, un best seller internazionale. Tutto questo è “”, il dramma scritto dal britannico Peter Shaffer (1926-2016), rappresentato a Londra nel 1978 con la regia di Peter Hall, ripreso poi nel 1981 e giunto al successo planetario con il film omonimo di Milos Forman, vincitore di ben otto Premi Oscar nel 1985. E che si replica in questi giorni, in prima nazionale al Teatro Quirino di Roma (per poi partire in tournée), in una nuova messa in scena che celebra anche un’altra eccezionale circostanza: i due protagonisti sono rispettivamente un attore di lunga esperienza come Geppy Gleijeses nei panni del compositore Antonio Salieri, e suo figlio Lorenzo Gleijeses (Premio Ubu ...

