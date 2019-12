Altro che Scansuolo | impresa della squadra di De Zerbi che ferma la Juventus | gol

Hiv - in Nuova Zelanda una banca del seme apre alle persone sieropositive. Altro che stigma : In Nuova Zelanda è stata intrapresa un’interessante iniziativa allo scopo di ridurre o eliminare la connotazione negativa e la conseguente emarginazione di cui ancora sono vittime i soggetti sieropositivi per Hiv, il cosiddetto “stigma”. Nonostante i progressi effettuati dalle terapie nella negativizzazione del virus nel sangue e la conseguente impossibilità per il virus di essere trasmesso, il sospetto e la diffidenza spesso accompagna infatti ...

Il governo statunitense starebbe valutando di limitare ancora di più le possibilità di movimento di Huawei. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola

Altro che bollito - teniamoci stretto Ancelotti il nostro Maradona : È tornato Maradona e non lo abbiamo capito. Soltanto che questa volta non è Diego ma Carlo Ancelotti. Il migliore allenatore del mondo, anche se a volte non capito, oppure, come oggi dopo Liverpool, mai abbastanza considerato da noi. Eppure i suoi meriti sono tanti. Maradona è stato il fuoriclasse. Il paragone con Pelé è per me difficile da fare, avevo 10 anni al tempo della finale in Messico quando l’Italia perse 4 a 1 contro il Brasile. ...

Netflix - le uscite di dicembre 2019 : I Due Papi - The Witcher - You 2 e molto Altro : Netflix: le uscite di dicembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: The Witcher, I due Papi, You 2, The 100, Agents of SHIELD e altro. Netflix conferma la sua trasformazione in piattaforma che fa affidamento su suoi contenuti originali, che aumentano sempre di più, a scapito dei contenuti di terze parti, almeno nel fronte seriale. Vediamo le uscite Netflix nel mese di dicembre 2019. Leggi qui cosa arriva su Infinity a dicembre 2019 A dicembre ...

L'Altro Black Friday - che fece quasi implodere l'economia americana : Per noi, oggi, il Black Friday è quel venerdì che cade dopo il giorno del Ringraziamento, quando si possono ottenere grandi sconti su tanti beni di consumo. Ma il primo “Black Friday” è stato quasi 150 anni fa e non aveva nulla a che fare con lo shopping. Mentre quello di oggi secondo alcuni farebbe

Altro che spirito patriottico! Kiki Bertens snobba Tokyo 2020 : ma quella promessa a Demi… : Kiki Bertens snobba Tokyo 2020: la tennista olandese vorrebbe evitare di partecipare alle Olimpiadi, ma ha una sorta di promesa con Demi Schuurs Le Olimpiadi sono una manifestazione speciale nella quale gli atleti non gareggiano solo per se stessi e per la propria gloria personale, ma anche per rappresentare il proprio Paese. Partecipare ai Giochi Olimpici, vista la natura quadriennale dell’evento, è un’occasione che capita ...

Maria De Filippi e Michelle Hunziker di Nuovo Insieme in un Altro Programma! : Dopo l’esperienza ad Amici Celebrities Maria De Filippi e Michelle Hunziker saranno Insieme in un Altro programma. Secondo alcune indiscrezioni quindi potremmo rivedere le due bionde conduttrici nuovamente Insieme. Ecco di quale programma si tratta e tutte le anticipazioni. Nei mesi scorsi Michelle Hunziker ha preso il posto di Maria De Filippi per la conduzione di Amici Celebrities. La versione Vip del celebre talent doveva essere ...

NBA – Altro che Zion Williamson - Kendrick Nunn alza la voce : “sono il favorito per il rookie of the year” : Kendrick Nunn mette da parte la modestia e si autoproclama favorito per il premio di rookie of the year: il talentino degli Heat incassa anche i complimenti di Wade e Rose L’inizio di stagione di Kendrick Nunn è stato a dir poco stellare. Il giovane rookie dei Miami Heat ha messo insieme 16.5 punti e 3 assist di media, tirando dall’arco con il 40.5%, numeri niente male per un giovane. In attesa di valutare l’impatto di Zion Williamson ...

Alluvioni e frane continue : che Altro serve per cambiare passo? : La successione delle Alluvioni e delle frane in Italia negli ultimi mesi è impressionante. Non scopriamo oggi che il nostro territorio è fragile e vulnerabile e che uno sviluppo insediativo e infrastrutturale, disattento alla sostenibilità idrogeologica, lo ha reso meno resiliente e più esposto ai rischi.E anche che si poteva fare di più e meglio per ridurre l’esposizione ai rischi e per limitare i danni. ...

Altro che Black Friday : parliamo di televendite trash che hanno fatto la storia : Pentole lucidate a specchio, materassi a prova di elefante, attrezzi per lo sport dalle performance quasi chirurgiche; ma anche aggeggi da cucina dalle cento sfumature di utilità, quadri brutti, gioielli e tappeti fin troppo economici per essere originali. Il mondo delle televendite ci ha offerto negli anni un set davvero sconfinato di oggetti e servizi e, in fondo, uno spaccato dell’Italia pre-social network di grande interesse ...

Fondo salva-Stati - Marattin : “Salvini? Da lui balle e ciAltronate indegne. Ha detto in tv che Mes è organismo privato e invece è falso” : “Salvini sul Fondo salva-Stati? Non ho mai sentito così tante balle, né ho visto tanta superficialità, tante approssimazioni e tante bugie come su questo argomento. Domani forse il presidente Conte viene riferire in Aula e non vedo l’ora, perché spero che sia l’occasione in cui questo Paese faccia finalmente un dibattito serio e non pieno di cialtronate, come sta accadendo in questi giorni”. Così, ai microfoni di ...

Overwatch 2 : Blizzard condivide alcuni dettagli sulle modifiche del gameplay - sul design degli eroi e molto Altro : Durante la BlizzCon è stato annunciato Overwatch 2: sappiamo che tutti i contenuti del nuovo capitolo verranno inseriti anche nel titolo originale, ma come si legheranno? Cosa verrà aggiunto nella storia? Blizzard, attraverso Aaron Keller, vicedirettore di Overwatch 2 e Michael Chu, sceneggiatore del progetto, hanno riposto ad alcune domande.Innanzitutto uno degli obiettivi di Overwatch 2 è quello di esplorare ancora di più il mondo di gioco ...

Xiaomi presenta la nuova smart TV Mi TV 4X 55 2020 Edition con pannello da 55 pollici a risoluzione 4K HDR 10 ready