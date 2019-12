Alluvione in Francia | disastro in Costa Azzurra | almeno 1 morto e 2 feriti a pochi km dal

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Almenmo une due. E’ il bilancio, ancora provvisorio, dell’che sta colpendo la, in, achilometri dal confine con l’Italia. La situazione è drammatica nei sobborghi di Cannes, con oltre 140mm di pioggia in serata e pesanti allagamenti. Il corpo senza vita è stato ritrovato in condizioni indescrivibili, travolto da una grossa frana. Maltempo in: il video dell’in corso a Cannes VIDEO Maltempo in: l’in corso a Mandelieu-la-Napoule VIDEO Maltempo in: le spaventose immagini delle strade allagate VIDEO Maltempo in: le immagini delle operazioni di soccorso VIDEO Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articoloin, ...

Meteobook : MALTEMPO: alluvione in Francia, nuova frana sulla Torino-Savona - zazoomnews : Maltempo in Francia pesante alluvione in atto a Cannes: “gravi inondazioni non uscite di casa” [LIVE] - #Maltempo… - zazoomblog : Maltempo in Francia pesante alluvione in atto a Cannes: “gravi inondazioni non uscite di casa” [LIVE] - #Maltempo… -