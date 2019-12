Allerta Meteo Toscana | piogge e temporali da stasera

Allerta Meteo - l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo scirocco : maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud : Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata a domani la criticità gialla : Arpal ha modificato l’Allerta Meteo gialla per piogge diffusa ieri: per il centro e il levante ligure la criticità è stata prolungata fino alle 6 di domani, e nel Levante per i grandi bacini è prolungata fino alle 12 di domani. Nel centro ponente l’Allerta gialla resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi, ma per l’entroterra dalle 15 alle 24 di oggi è valida l’Allerta gialla per neve, attesa in particolare in val ...

Allerta Meteo - l’avviso della Protezione Civile per domenica 1 Dicembre : temporali diffusi al Nord - allarme arancione in due regioni : Allerta Meteo – Un nuovo peggioramento delle condizioni Meteo è atteso al Nord-Ovest dalla giornata di domani. È infatti in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà il bacino del Mediterraneo occidentale già dalle prime ore di domani, facendo confluire correnti umide e instabili sulle regioni Nord-occidentali e determinando nuove precipitazioni, anche diffuse, persistenti e localmente a carattere temporalesco. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - maltempo su Nord Italia e Francia meridionale nel weekend : tornano forti piogge e rischio alluvioni e frane : A meno di una settimana dalle piogge torrenziali per l’ennesima Tempesta Mediterranea di novembre 2019, il più piovoso nella storia dell’Italia, una nuova tempesta minaccerà l’area tra la Francia meridionale e il Nord Italia. Le alluvioni della scorsa settimana hanno provocato 9 vittime in tutta l’area interessata e gravi danni a strade e comunità. Nel corso di questo weekend, invece, località da Marsiglia a Nizza, Genova e Milano vivranno altre ...

Allerta Meteo Milano : a mezzanotte attivo il Coc e il monitoraggio di Seveso-Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C) per le piogge che investiranno il bacino idrico milanese a partire dalla mezzanotte. La disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo).Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del Servizio ...

Allerta Meteo Veneto : “Criticità moderata - in polesine la piena del Po è transitata” : L’onda di piena del fiume Po sta ancora interessando le zone del polesine e del Delta, ma il colmo è già transitato e attualmente i livelli sono in progressivo calo in tutte le sezioni venete del fiume, rientrate al di sotto del terzo livello di guardia. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma l’Allerta per moderata criticita’ idraulica fino alle ore 14 di lunedi’ esclusivamente per ...

Allerta Meteo Piemonte : nuove piogge nell’Alessandrino : L’alta pressione ha le ore contate sul Piemonte. Una nuova perturbazione e’ prevista per le prossime ore e, dopo i disastri dei giorni scorsi, fara’ scattare una nuova Allerta nella zona appenninica al confine con la Liguria. Secondo l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, la nuvolosita’ aumentera’ dal pomeriggio, con vento intenso in quota e nelle vallate occidentali e locali ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla per piogge : Dopo tre giorni di tregua, in cui è anche ricomparso il sole, torna la pioggia in tutta la Liguria. E scatta l’Allerta gialla da Ponente a Levante per la giornata di domani. In tutta la regione scatta dalle 8 e resta attiva fino alle 24 con sola eccezione per il Levante dove l’Allerta entra in vigore alle 12. Protagonista una perturbazione atlantica. la pioggia sara’ prevalentemente moderata ma persistente e localmente ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione ma situazione in miglioramento : Cala l’Allerta Meteo in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po. Ancora rossa per oggi, sabato, sui tratti di valle, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domenica primo dicembre l’Allerta viene declassata ad ‘arancione’, con criticità idraulica nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese che quindi passa da ‘seria’ a ‘moderata’. In quest’area la piena del fiume ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali sulla Lunigiana : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per pioggia e forti temporali sui settori nord-occidentali della regione a partire dalle 20 di domani sera, domenica 1 dicembre. La causa, un graduale peggioramento delle condizioni Meteo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che comincera’ a portare qualche pioggia sulla Lunigiana e Garfagnana e Alta Versilia dalla serata di domenica. L'articolo ...

Lombardia Allerta Meteo Rossa 29 Nov 2019 : La Protezione Civile regione Lombardia ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idraulico. Codice ROSSO su zone PO6, PO7, PO8 (Vedi) Codice ARANCIONE (MODERATA criticità) su zona Secchia (Vedi) L'area mediterranea è...

Veneto Allerta Meteo Rossa : La Protezione Civile regione Veneto ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idraulico. Valida dalle 14:00 del 28 novembre 2019 fino alle 14:00 del 30 novembre 2019 La fase più...

Allerta Meteo Veneto : allerta rossa per l’onda di piena del Po : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento delle situazioni di criticità idrogeologica e idraulica. La fase più significativa dell’onda di piena del Po continua a interessare il tratto di competenza regionale. Dalla giornata di domani (venerdì 29 novembre) si attende un progressivo calo dei livelli sulle sezioni di Pontelagoscuro e Polesella. Sulle sezioni ...

Allerta Meteo Toscana : ancora criticità gialla : Le correnti umide e instabili sulla Toscana favoriscono rovesci sulla parte orientale e settentrionale della regione, per questo la Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per piogge e locali temporali con occasionali colpi di vento e grandinate valido fino alle 24 di domani, venerdi’ 29 novembre, sulle zone nord orientali. Codice giallo anche sulla costa centro settentrionale e a nord di ...