Allerta Meteo | l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a Palermo, Reggio Calabria e Oristano abbiamo +19°C, a Roma e Cagliari +18°C. Domani, Lunedì 2 Dicembre, il maltempo si estenderà al Nord/Est, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, e alle Regioni tirreniche, con temporali in Toscana, Umbria e Lazio. Pioverà anche nel Veneto, in Emilia Romagna, nelle Marche e nelle zone joniche del Sud, in Sicilia, Calabria e Puglia. Le temperature aumenteranno ulteriormente per lo scirocco soprattutto al ...

DPCgov : ????#allertaROSSA sabato #30novembre in Veneto ed Emilia-Romagna. ??#allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Lombardia. ??… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #25novembre, su parte dell’Emilia-Romagna. ??#allertaARANCIONE in 8 regioni. ??#allertaGIALLA… - DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… -