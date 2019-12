Albania | la terra continua a tremare | nuova scossa di terremoto avvertita a Durazzo DATI

Terremoto Albania : 49 morti e 750 feriti - la terra continua a tremare : Sempre più tragico il bilancio delle vittime in Albania , a seguito del Terremoto di martedì scorso: i media locali riportano 49 morti e 750 feriti , e la terra continua a tremare . Tra le vittime anche una mamma con i suoi tre figli, di cui due gemelli, morti sotto le macerie a Durazzo. L'articolo Terremoto Albania : 49 morti e 750 feriti , la terra continua a tremare sembra essere il primo su Meteo Web.

In Albania la terra trema ancora : 5.2 della scala Richter. Danni ai palazzi e gente in strada : Ci risiamo: paura in Albania dove una violenta scossa di terremoto ha fatto tremare la terra nella prima mattinata di oggi venerdì 1 novembre. Secondo i primi rilievi, si è trattato di una scossa di magnitudo 5.2 sulla scala Richter. Un boato enorme quindi: secondo l’Istituto sismologico albanese, l’epicentro è stato localizzato dai sismografi a circa 3 chilometri a nord est del villaggio di Devas Miras, vicino alla città di Korca, nell’Albania ...