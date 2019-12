romadailynews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Da domani lunedì 2 a domenica 8l’IstitutoAdriana eospita la prima edizione di. Quando l’arte è in movimento, rassegna dedicata al rapporto indissolubile cinema e arte, che trova spazio nella splendida cornice rinascimentale di. Evento unico nel panorama culturale italiano, il progetto è sostenuto dalla Direzione Generale Cinema del MiBACT e organizzato dalle, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, con la consulenza e la collaborazione dell’Associazione Culturale Seven. La rassegna associa alla proiezione cinematografica incontri con registi, critici e curatori per esplorare il linguaggio dell’immagine in movimento, coglierne le suggestioni e restituirne la complessità in un mondo in continua evoluzione. Iin rassegna sono stati realizzati da artisti di fama internazionale, che compaiono ...

romadailynews : Al via il Villae Film Festival a Villa d’Este – Tivoli (Roma) dal 2 all’8 dicembre 2019: Da… - EffeciComunica : Al via a Villa d’Este la prima edizione del Villae Film Festival -