Abruzzo | incidente sulla Maiella | morti due alpinisti

(Di domenica 1 dicembre 2019) Dramma in, dove una coppia di escursionisti è deceduta a seguito di unin montagna. L’è avvenuto, inutili le misure di soccorso. Escursionisti precipitanoL’si è verificato nella zona chiamata Rave del Ferro,, nel pescarese. Secondo quanto si apprende, i due sono precipitati durante l’escursione. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei loro compagni di cordata, ma nonostante la celerità degli operatori per i due escursionisti non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118 ha constatato il decesso Sul posto sono giunte squadre del 118, dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino- Cnsas sia con squadre di terra sia con elicottero. Una volta individuati i due escursionisti però non c’è stato nulla da fare, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I due compagni di ...

