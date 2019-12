A6 Torino Savona | chiuso di nuovo il tratto tra Altare e il bivio con la A10 per motivi

Maltempo - nuova frana : A6 Torino-Savona nuovamente chiusa. Altre frane a Genova e in Piemonte - evacuazioni [LIVE] : E’ tornato il Maltempo al Nord/Ovest con forti piogge su Piemonte e Liguria, e una nuova frana ha provocato oggi pomeriggio la chiusura dell’A6 Torino-Savona al chilometro 123.684. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Altare e il bivio A6-A10 di Savona. E’ ancora freschissimo il ricordo della grossa frana che esattamente una settimana fa, domenica, ha travolto un viadotto nella carreggiata Nord ...

Crollo viadotto - A6 Torino-Savona riapre alle 11 di venerdì : Autostrada dei Fiori ha comunicato ufficialmente che venerdì 29 novembre alle 11 riapre il tratto dell'Autostrada A6 nel tratti compresi tra i caselli di Millesimo e Savona e di Altare e Savona. "Nessun movimento" Nell'area interessata dalla frana di domenica scorsa il traffico procederà per circa 1 chilometro in doppio senso di circolazione nella carreggiata sud luingo il viadotto "Rio Valletta". La società che gestisce in ...

Crollo viadotto A6 Torino-Savona : “situazione drammatica” per i collegamenti stradali nella provincia di Cuneo : Il presidente della provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli per lamentare la “situazione drammatica dei collegamenti stradali della provincia di Cuneo, la grave situazione in cui si trova il territorio a causa dei forti ritardi infrastrutturali che da anni viviamo e che il grave evento meteorologico dei giorni scorsi ...

Frana A6 Torino-Savona - il traffico si riversa sulla Statale del Passo del Turchino : maxi ingorgo a Mele [FOTO] : Situazione critica ieri in Liguria per la viabilità dopo la chiusura dell’A6 Torino-Savona per la Frana che ha travolto un viadotto nei giorni scorsi. Migliaia di auto stanno percorrendo il percorso alternativo del Passo del Turchino, attraversando tanti comuni dell’entroterra come Mele (nella foto a corredo dell’articolo). Fortunatamente ieri l’autostrada è stata aperta, seppur con una sola carreggiata a due sensi di ...

Viadotto A6 - gli esperti : 15 mila metri cubi di fango in bilico. La Torino-Savona già oggetto di un'indagine di Anac sui costi di manutenzione. Maltempo - la Regione : «Danni stimati per 330 milioni» : La ministra delle Infrastrutture De Micheli: «Piano straordinario per la Liguria». La Procura di Savona: «I piloni saranno oggetto di indagine»

Crollo del viadotto sull’A6 Torino-Savona : Analisi Tecnica : Scritto da Daniel Gialdini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion A seguito di quanto accaduto domenica, 24 novembre 2019, sull’A6 Torino-Savona (sulla carreggiata diretta verso Savona) è necessario fare alcune precisazioni: Nell’era di internet e in particolare nell’era dei social network chiunque si sente... L'articolo Crollo del viadotto sull’A6 Torino-Savona: Analisi Tecnica proviene da Rete Meteo ...

L'Italia flagellata dal maltempo : sulla Torino-Savona crolla un viadotto : Tiziana Paolocci Cede un tratto della A6, morta una donna in un fiume. Esonda il Lago di Como, il Po invade i Murazzi. Straripa il Sarno, Calabria sott'acqua Di Maio: «Via le concessioni» Frane, smottamenti, esondazioni, comuni isolati e cittadini sfollati. È un bollettino di guerra, quello che si lascia alle spalle il passaggio dell'ennesima ondata di maltempo, che ieri ha flagellato Liguria, Piemonte, Venero e Calabria causando ...

Crollo viadotto sulla A6 Torino-Savona : le immagini dall'alto. VIDEO : Il maltempo, il 24 novembre, ha provocato il Crollo di un viadotto sulla A6 Torino-Savona. In un VIDEO sono state riprese le immagini dall'alto della voragine. Una frana ha fatto cedere un tratto di una trentina di metri dell'autostrada. Nessuna persona è rimasta coinvolta: a evitare la tragedia è stato un vigilante, Daniele Casson, che si trovava lungo il percorso e ha segnalato il pericolo agli altri automobilisti (IL LIVEBLOG MALTEMPO - LE ...

Maltempo - Viabilità Italia : crollo del viadotto sull’A6 Torino-Savona - aggiornamenti e percorsi alternativi : Il tavolo di Viabilità Italia, riunito nelle sue componenti, è attualmente impegnato nella gestione dell’emergenza. Le recenti intense precipitazioni che hanno colpito l’Italia sono previste ancora per la mattinata di oggi a carattere temporalesco, su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori settentrionali di quest’ultima. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività ...

Maltempo - il viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

Viadotto Torino-Savona - chi ha le colpe dell’Italia che crolla? : E così si aggiunge un altro indizio alla complessa indagine virtuale che riguarda le nostre infrastrutture. Virtuale perché nessuno può, riesce o vuole realizzarne una vera. Ammetto, da consulente di tante Procure, che non sia una cosa facile da realizzare. I lavori pubblici, che come tali dovrebbero essere trasparenti, sono invece spesso delle scatole cinesi con suddivisioni delle responsabilità che alla fine non è mai perfettamente chiaro a ...

Maltempo - parla l'eroe del viadotto Torino-Savona : "Ho fermato quel bus sbracciando e gridando" : "Un conto è guardare la tv, un altro è vedersi la morte in faccia". Daniele Cassol commenta così la scena che si è trovato davanti domenica 24 novembre, quando stava percorrendo l'A6 Torino-Savona e la strada è venuta giù assieme al viadotto Madonna del Monte, travolto dalla frana. Immagini che rico

Crollo viadotto A6 Torino-Savona - testimone : “Sono vivo per miracolo - ho pensato al Ponte Morandi” : “Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del Ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima… Un conto è vedere queste cose in tv una cosa è viverle“: lo ha dichiarato Daniele Cassol,che ieri si trovava sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto interessato dal Crollo di una porzione del viadotto della Madonna del Monte, a pochi km dallo ...