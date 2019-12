A Torino il raduno dei Babbi Natale più grande d’Italia LA FOTOGALLERY

tg24.sky

(Di domenica 1 dicembre 2019) Decimo anno per l’iniziativa di beneficenza: in migliaia si sono ritrovati sotto l’ombrello per raccogliere fondi per la ristrutturazione di tre reparti dell’ospedale infantile Regina Margherita. Si arrampica anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio

patrizia6119 : RT @rep_torino: Torino invasa da migliaia di Babbi Natale, il raduno per i piccoli pazienti del Regina Margherita [aggiornamento delle 12:2… - Mitramacco : RT @PediatriaOggi: #Torino invasa da migliaia di #BabbiNatale, il raduno per i piccoli pazienti del Regina Margherita - PediatriaOggi : #Torino invasa da migliaia di #BabbiNatale, il raduno per i piccoli pazienti del Regina Margherita -