A Taranto 2 mila Sardine per il debutto in Puglia | Cerchiamo rappresentanza per le

Firenze - Napoli - Milano - Taranto : nel week end le Sardine prendono il largo : Firenze, Milano, Taranto, Napoli e per finire Roma, giusto per citare alcune tappe a dimostrazione che ormai le Sardine hanno preso il largo. Già questo week end sono in programma manifestazioni che, per il movimento nato un paio di settimane fa, possono diventare passaggi importanti per muovere opinione pubblica sui territori. La città pugliese è per gli organizzatori particolarmente importante. Mattia Santori, ideatore di ...

Ilva - Conte : ArcelorMittal rinunci ai 5mila esuberi. I commissari : a Taranto riserve al minimo : «Venerdì a Mittal diremo una cosa molto semplice: in Italia le regole si rispettano», scrive il premier Giuseppe Conte in vista dell'incontro con l'azienda franco-indiana....

Ex Ilva - la doppia indagine dei pm di Milano : l’ipotesi di una “crisi pilotata” per lasciare solo “macerie” dell’acciaieria di Taranto : La denuncia dei commissari di una crisi pilotata da parte di ArcelorMittal per lasciare solo “macerie” degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto diventa un’ipotesi di lavoro anche per gli inquirenti di Milano. I pm Stefano Civardi e Maurizio Clerici, titolari delle indagini che hanno visto imputati i Riva per il crac e altri reati, lavorano su due fascicoli distinti. Ma è quello aperto solo poche ore fa a essere il più ...

Ex Ilva - blitz della Gdf negli uffici ArcelorMittal di Taranto e Milano : Doppio blitz della Guardia di Finanza nei confronti di ArcelorMittal. Sono attualmente in corso controlli contabili e commerciali sia nella sede di Taranto che in quella di Milano. Gli interventi della Gdf sono stati disposti dalla Procura di Taranto e da quella di Milano, che stanno indagando parallelamente in ragione dell'esposto presentato dai commissari straordinari con il quale sono stati segnalati “fatti e comportamenti, inerenti al ...

Arcelor Mittal - blitz della guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto e negli uffici di Milano : perquisizioni e sequestri : Duplice blitz coordinato dalle procure di Taranto e Milano che indagano su un "eventuale depauperamento del ramo di azienda": acquisiti documenti

Autostrade - inchiesta bis di Avellino : altri nove viadotti sequestrati tra la Napoli-Milano - la Bologna-Taranto e la Napoli-Canosa : altri nove viadotti sequestrati su richiesta della Procura di Avellino. Questa volta a finire al centro delle attenzioni sono i ponti situati tra l’A1 Napoli-Milano, la A14 Bologna-Taranto e la A16 Napoli-Canosa. L’operazione rientra nell’inchiesta bis nata dopo la strage di Acqualonga del luglio 2013, quando un pullman di pellegrini volò giù da un viadotto sulla Napoli-Canosa nel territorio di Monteforte Irpino: morirono 40 persone. Il mezzo ...

Da Milano a Taranto - procure all'assalto di ArcelorMittal : Per l’Ilva si muovono due procure. E il giudice civile intima ad ArcelorMittal di non fermare gli impianti dello stabilimento di Taranto. Cresce con il passare delle ore il filone giudiziario della querelle che ha al centro la cordata franco-indiana che ha deciso di lasciare gli impianti dell’acciaieria pugliese.Quanto al risvolto penale, i reati contestati sono di varia natura. Dopo aver tenuto per qualche giorno aperto un fascicolo ...

Ex Ilva - indotto di Taranto nel caos : in seimila a rischio stipendio : Sono 150 le imprese fornitrici di ArcelorMittal messe in ginocchio dalla crisi. Crediti non pagati per 200 milioni di euro. Avviate le prime procedure per la cassa integrazione