70 000 euro nello zaino Chi li ha dati ad Anastasya? Ennesimo colpo di scena nel caso

Portatile 1000 euro : i migliori da comprare per il Cyber Monday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo del miglior Portatile 1000 euro sul mercato. La fascia di prezzo dei 1000 euro si è popolata negli ultimi tempi e si può dire che sia la fascia leggi di più...

Simona Izzo : "Prendo 1000 euro di pensione al mese e pago la scuola dei miei nipoti" : Torniamo a parlare di Simona Izzo. Dopo l'ospitata a Live - Non è la d'Urso dello scorso lunedì, che l'ha fatta tornare in prima serata insieme al marito Ricky Tognazzi, la regista e doppiatrice si è raccontata ai microfoni del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. L'artista ha partecipato nel 2017 al Grande Fratello Vip, tornando ad essere opinionista della versione tradizionale l'anno successivo, perché le era stato accordato ...

Il portale Big Fish ha donato in beneficenza 204.000 euro al National Breast Cancer Foundation : La piattaforma di gioco online Big Fish ha donato un importo di 225.000 dollari (poco più di 204.000 euro) alla National Breast Cancer Foundation. La compagnia ha invitato i suoi giocatori a partecipare ad un evento, non per raccogliere donazioni, ma semplicemente per festeggiare.Ogni community di Big Fish, raggruppata attorno a uno dei sette titoli, tra cui Toy Story Drop, Cooking Craze e Big Fish Casino ha preso parte a questo evento in cui ha ...

Sono alla ricerca delle fede con il metal detector e trovano un tesoro che vale 115.000 - 00 euro : Questa vicenda è accaduta in un terreno nei pressi di Ballycastle, nell’Irlanda del Nord. Due amici avevano avuto il compito di cercare con il metal detector la fede nuziale che un contadino aveva perso in un terreno. I due uomini, Paul Raynard, di 44 anni e Michael Gwynne, 52 anni, si Sono messi alla ricerca fino a quando il metal detector non ha iniziato a segnalare qualcosa . I due uomini, a quel punto, si Sono imbattuti in un vero ...

Eboli - imprenditore aggredito con pistola e rapinato di 1000 euro : Tanta paura durante la serata dello scorso sabato 23 novembre per un imprenditore di Eboli, aggredito e minacciato da tre malviventi che gli hanno puntato una pistola in faccia e si sono fatti consegnare l'intero incasso della giornata, vale a dire all'incirca un migliaio di euro. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo è stato assalito poco dopo l'orario di chiusura della sua attività. Abbassate le saracinesche del proprio salone, ...

Napoli - De Laurentiis non fa sconti! Multe shock ai giocatori ammutinati : per Allan 200.000 euro : De Laurentiis pronto a multare i giocatori ammutinati dopo la gara contro il Salisburgo: Allan pagherà 200.000 euro Aurelio De Laurentiis non dimentica. Di ritorno dagli States, il presidente del Napoli ha preso la sua decisione in merito alla punizione da infliggere ai giocatori protagonisti del famoso ammutinamento successivo alla gara contro il Salisburgo. De Laurentiis ha dato l’ok ai propri collaboratori per procedere all’invio delle ...

Brindisi - rapinatori assaltano il Mc Donald's pieno di bambini : bottino di 4.000 euro : Si sono vissuti momenti di paura ieri, giovedì 21 novembre, all'interno del ristorante fast food Mc Donald's che si trova nell'area parcheggio del centro commerciale Brin Park di Brindisi. Secondo quanto riferito dai media locali, sono stati almeno tre i banditi che hanno fatto irruzione nell'attività commerciale, che a quell'ora era affollata di bambini e le loro relative famiglie. Il tutto è avvenuto infatti alle ore 14:45, quindi poco prima ...

“1.000 euro al giorno per la cocaina”. Droga - sesso e alcol : la confessione choc dell’ex conduttrice e naufraga dell’Isola dei Famosi : Le dichiarazioni della modella e conduttrice tv Fernanda Lessa sono forti e fanno riflettere. Il mondo dello spettacolo divora da dentro, non risparmiando nessuna parte di se stessi. Le parole di Fernanda colpiscono lì dove non è possibile arrivare con i riflettori, anche se il successo può tutto, anche prendere l’anima. La quarta e ultima puntata di Seconda Vita vede intervistati Fernanda Lessa e Hicham Ben’Mbarek. Fernanda confessa ...

Spagna - calciatrici in sciopero : chiedono 1.000 euro al mese : sciopero calcio femminile – Le calciatrici della Liga spagnola femminile hanno deciso di non scendere in campo e scioperare nelle 8 partite della nona giornata di campionato, in programma nel weekend appena trascorso. Si tratta del primo sciopero nel calcio femminile spagnolo, accompagnato dalla richiesta di un miglior trattamento salariale e alcuni diritti basilari. Come […] L'articolo Spagna, calciatrici in sciopero: chiedono 1.000 ...

Motorola Razr/ A dicembre il cellulare anni 2000 : senza sim fisica - costerà 1599 euro : Motorola Razr torna da dicembre: a breve di nuovo sul mercato il mitico cellulare anni 2000, ma il costo non sarà proprio accessibile

Acqua alta Venezia - Elisabetta Spitz commissario al Mose. Conte : fino a 20.000 euro agli esercenti : La notte è trascorsa tranquilla a Venezia, senza picchi di marea né allarmi per il maltempo. La città, dopo 48 ore da incubo, ha potuto tirare il respiro. Oggi la laguna si...

Manovra - allo studio bonus asilo nido tra i 1500 e i 3000 euro annui : Il bonus asilo nido è un provvedimento che prenderà vita da gennaio 2020. Una novità annunciata dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'interrogazione sulla Manovra in commissione bilancio a Palazzo Madama. Il bonus asilo nido rappresenta una misura che punta a sostenere le famiglie e incoraggiare l'occupazione femminile. Non solo, il Ministro ha preannunciato anche un potenziamento dei posti degli asili nidi, dove sono ...

Venduto all’asta un tartufo bianco da 120.000 euro : Un gigante di un chilo e cinque grammi aggiudicato per 120.000 euro. Tanto è stato pagato questo tartufo bianco da un compratore di Hong kong durante la XX edizione dell'Asta mondiale del tartufo bianco ad Alba. In Piemonte attirati dal profumo inconfondibile di questo fungo sono arrivati compratori, esperti ed anche esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Complessivamente l'asta quasi da record ha totalizzato 420 mila euro con ...

Lo Stato rivuole 1.000 euro dai disabili - il sindaco paga in monetine da un centesimo : Lo Stato chiede indietro i soldi del cinque per mille e il sindaco ha preparato 168 chili di monetine da un centesimo, racchiuse in sei sacchi per un totale di 1.101,36 euro. I sacchi sono stati stoccati in Comune a Malegno (Brescia) pronti per essere ritirati dal ministero delle Finanze. A raccogliere le monete è Stato il sindaco Paolo Erba, che deve restituire l'ammontare del cinque per mille che i suoi cittadini hanno devoluto al ...