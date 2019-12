10 tra i migliori cofanetti da regalare a Natale 2019 agli amanti delle serie tv

I 15 migliori film che trattano il tema dell'AIDS : I migliori film ambientati sul tema dell'AIDS: da Philadelphia a Rent, da Che mi dici di Willy a The Normal Heart, scopriamo quelli che ci hanno fatto riflettere ed emozionare nel corso degli anni. Il cinema è sempre stato un potente mezzo narrativo, sia che si tratti di storie di completa finzione o basate su fatti reali. Tra le tante tematiche affrontate sul grande schermo, quella sull'AIDS e le problematiche legate a questa malattia è una ...

Attacco a Londra - i passanti eroi scongiurano la strage : «Hanno rischiato la vita - sono i migliori» : L'assalitore brandiva un coltello e sosteneva di avere un giubbotto esplosivo. Alcuni passanti, però, lo hanno affrontato ugualmente: il plauso del sindaco Khan

Migliori offerte ePrice Black Friday del 29 novembre : Amazfit Bip Lite e Stratos 2 : Sappiamo tutti che il Black Friday 2019 passa anche per ePrice, tra i più amati negozi di elettronica online, che in occasione del venerdì nero ha proposto l'iniziativa 'Black Marathon', di cui vi avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo. Non intendiamoci soffermarci sugli smartphone, che purtroppo non rientrano tra i prodotti più convenienti della campagna promozionale, bensì sugli accessori, ed in particolare sugli indossabili, che ...

Migliori camera phone 2019 secondo DxOMark : foto - video - zoom - ultra-wide e notte : Sapete quali sono i Migliori camera phone del 2019? Ci ha pensato il solito DxOMark a stilarne la classifica (potete consultarla integralmente a questo indirizzo), pur non potendo tenere conto nei loro test dei nuovi Honor, di cui purtroppo non hanno ricevuto i relativi sample. Il noto portale di comparazione fotografica dichiara di aver tenuto conto di ben 31 smartphone, misti tra fascia bassa, media ed alta. A farla da padrone sono sempre i ...

Pa : Palermo al 77° posto tra smart city - sindaco 'miglioriamo ma ancora tanto da fare' : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "ancora una volta si conferma che Palermo continua a migliorare ma che allo stesso tempo tanta strada resta da fare. Sono dati che ci confortano e ci stimolano a proseguire nel cammino intrapreso, consci delle difficoltà, ma anche dei risultati raggiunti". Così il sind

Dritte sui software migliori per gestire file iPhone e iPad con trasferimento dati : gestire file iPhone o iPad può essere difficile, soprattutto quando c’è da trasferire una mole ingente di dati tra due device iOS oppure da o verso un computer. A questo punto, una delle poche cose da fare è quella di rivolgersi al web, andando alla ricerca di un software che possa essere adatto a tale scopo. Ebbene, è importante mettere in evidenza come l’offerta sia davvero ampia, ma in realtà sono pochi i software in grado di garantire ...

Juventus-Atletico Madrid - i voti bianconeri : Dybala - De Ligt e Bentancur tra i migliori : Ci sono molti voti alti nelle pagelle di Juventus-Atletico Madrid, match di Champions League che si è concluso con il risultato di 1-0. Un punteggio che permette ai bianconeri di assicurarsi il primo posto nel girone. La partita si sblocca nel recupero della prima frazione di gioco, grazie ad una fantastica punizione di Dybala che sorprende Oblak. Juventus che dunque va al riposo in vantaggio. Nella ripresa l'Atletico Madrid prova a rimettersi ...

Siti di streaming senza registrazione : ecco i migliori : Il web è pieno di Siti di streaming senza registrazione che permettono lo streaming gratis di serie TV, film e anime. Noi di ChimeraRevo, però, abbiamo deciso di raggruppare in questo articolo i migliori presenti leggi di più...

Muse - Ed Sheeran - Marco Mengoni tra i migliori concerti del 2019 : la classifica : Aprono la top 5 dei migliori live del 2019 votati dagli italiani i Muse con il loro Simulation Theory World Tour. Al secondo e al terzo posto ci sono due artisti internazionale, così come al quinto. Marco Mengoni è l'unico cantante italiano nella top 5 dei concerti più apprezzati dai fan italiani, votati direttamente da coloro che ai concerti di musica si recano tutto l'anno. A rendere nota la classifica dei 5 show più votati è ...

Volley - i migliori italiani dell’ottava giornata di Superlega. Zaytsev vince il duello con Vettori. Kovar e travica : esperienza al potere : Cambiano in fretta geografia ed umori in Superlega in questa fase frenetica di partite che si susseguono a ritmo indiavolato. Una settimana fa Modena era al tappeto, oggi è addirittura l’inseguitrice più accreditata della capolista Civitanova, Perugia era sull’orlo di una crisi di nervi e ora, con quattro vittorie consecutive, si è rimessa in carreggiata. Non tantissimi ma comunque di qualità gli italiani protagonisti delle sfide ...

Basket - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani nella Serie A di Basket nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa ...

Basket - i migliori italiani della 10a giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani in Serie A nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa protagonista ...