10 film natalizi da vedere su Infinity

Sky Cinema Christmas - il canale dedicato ai film a tema natalizio : Da domenica 1 fino a mercoledì 25 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si accende il canale Sky Cinema Christmas (alla posizione 303), con una programmazione interamente dedicata ai film a tema natalizio , le commedie per tutta la famiglia e grandi titoli in linea con lo spirito delle feste. Tra i titoli di punta, in primo piano IL GRINCH, film d’animazione completamente digitale targato Illumination ...

Primo trailer del film natalizio di Velvet - con Paula Echevarría e Miguel Ángel Silvestre per l’addio alla serie : Il 20 dicembre la piattaforma spagnola Movistar+ presenterà in prima visione assoluta il film natalizio di Velvet Collection, il capitolo finale che rappresenta la conclusione tanto dello spin-off quanto della serie originale da cui è tratto. Velvet Collection, spin-off della serie originale Velvet di Antena 3, non è stato rinnovato per una terza stagione e si conclude con un episodio speciale dall'atmosfera natalizia. Concepito come ...