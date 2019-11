Yona la principessa scarlatta – riepilogo e analisi dell’ultimo volume

nerdgate

(Di sabato 30 novembre 2019)la(暁のヨナ Akatsuki no, lett. “dell’alba”) viene pubblicato in Italia a partire dal settembre del 2018 grazie alla Star Comics. È un manga shōjo di grande successo scritto e disegnato da Mizuho Kusanagi e pubblicato in Giappone a partire dal 2009, successo che ha portato anche alla realizzazione di un anime trasmesso tra il 2014 e il 2015. La trama del manga ci racconta le avventure della giovanedel regno di Koka, cresciuta dall’affetto del gentile Re Il, la loro vita trascorre serena fino al sedicesimo compleanno della ragazza. Proprio quella notte il Re viene assassinato da Suwon, cugino delladi cui lei è innamorata. Costretta quindi a scappare dal castello, grazie anche all’aiuto di Hak (amico di infanzia e guardia del corpo) si reca dal sacerdote Iksu che rivelerà ai nostri protagonisti la leggenda ...