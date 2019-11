Yakuza | Like a Dragon | scopriamo nuovi personaggi femminili con delle nuove immagini

eurogamer

(Di sabato 30 novembre 2019)è atteso per il 2020 e nel frattempo il gioco si mette in mostra con qualche nuova immagine.Come possiamo vedere, nellepubblicate sono rappresentati deiche incontreremo nel gioco. I modelli digitali sono basati sulle vincitriciaudizioni tenutesi la scorsa estate, una cosa peculiare per un videogioco.Possiamo dare un'occhiata allequi di seguito.è atteso per PS4, in Giappone, nel corso del 2020. Non sono ancora state comunicatedate per un eventuale lancio occidentale del titolo. Leggi altro...

