Xiaomi con migliore fotocamera | i migliori da comprare per il Cyber Monday

A capofitto nelle offerte Cyber Monday Amazon : migliori sconti su smartphone Huawei - Samsung - Xiaomi : Neanche il tempo di riprenderci dalle offerte Black Friday che il Cyber Monday Amazon ha già fatto capolino sul noto e-commerce oggi 30 novembre. Nuove occasioni, soprattutto nel settore smartphone, ci faranno compagnia per tutto il weekend e pure fino al 2 dicembre, giorno dedicato proprio al lunedì Cyber appunto. Il risparmio è ancora una volta garantito su grossi brand, in particolare sui dispositivi Huawei, Samsung e pure ...

Parte col botto il Black Friday di DHGate, con alcuni prezzi davvero strepitosi su una serie di prodotti Xiaomi. Nei prossimi giorni scopriremo altre proposte.

Se non siete del tutto soddisfatti delle offerte di Xiaomi per il Black Friday, sappiate che potete sfruttare un codice sconto di 20 euro per abbassare il prezzo di alcuni smartphone Xiaomi disponibili sul Mi Store.

JIMMY (by Xiaomi) è un noto produttore di Scope elettriche che si sono distinte per la loro affidabilità e – come siamo da sempre abituati con Xiaomi – per il loro rapporto qualità/prezzo. In occasione

8HMilan Smart Electric bed, o Xiaomi Electric Bed, è il nuovo letto smart motorizzato in due parti di Xiaomi e controllabile tramite Xiao Ai. Non è ancora disponibile, ma la campagna di crowdfunding partirà il 3 dicembre in Cina.

Arrivate a casa la sera con il collo indolenzito a causa della postura o del lavoro? Ci pensa Xiaomi con Jeeback G2, un collare che effettua un delicato massaggio cervicale.

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android durante questo Black Friday? Su Amazon potete trovare Xiaomi Mi 9, in versione da 6-64 GB, in offerta a 299,90 euro!

Xiaomi annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2019, che ha visto una decisa crescita dei ricavi nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone.

Il Black Friday arriva anche in casa Xiaomi, con numerose promozioni, sconti per tutti e la possibilità di ottenere ottimi prezzi anche su alcuni prodotto venduti su Amazon.

Non siamo ancora nel pieno del Black Friday ma Gearbest non aspetta e lancia una serie di promozioni davvero strepitose sugli smartphone Xiaomi.

problemi di copertura in casa, magari a causa di più piani o pareti particolarmente spesse? Con questo ripetitore Xiaomi potete risolverli a buon mercato.

Xiaomi Mi Band 4 a meno di 20 euro è un'occasione da non perdere, così come altre offerte selezionate per voi da DHGate, che spedisce anche dall'europa.

Xiaomi presenta in crowdfunding la nuova Mi Smart LED Desk Lamp 1S al costo di circa 25 euro

Xiaomi rilascia gli aggiornamenti di sicurezza di novembre 2019 per il Mi 9T