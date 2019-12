movieplayer

(Di domenica 1 dicembre 2019) X13, la nostra intervista a, i due concorrential sesto live del programma. Arrivare al sesto live di X13 significa essere agli sgoccioli e la gara per arrivare alla finale del 12 dicembre si fa sempre più spietata.questo live ci sono state ben due eliminazioni che hanno visto fuori dai giochi, del gruppo Under Donne e che era già a rischio dalla scorsa settimana, ecategoria Over. I due, che hanno avuto a che fare con diversi ballottaggiquesto percorso, hanno lottato con tutte le forze per arrivare all'ambita finale senza, però, riuscire nel loro intento e lasciando il talent a due settimane ...

Noovyis : (X Factor 13, parlano Giordana Petralia e Nicola Cavallaro, gli eliminati durante della sesta puntata live) Playhi… - ciaodom : @carloregonesi @_rebel8 @gib_barbara @virginiaraggi Non è vero. Infatti anche con uno studio pubblicato pochi giorn… - cate_barbieri : Come si dia ancora del valore a Simon Cowell mi sfugge completamente: certamente ha creato format molto remunerativ… -