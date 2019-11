Fonte : blogo

(Di sabato 30 novembre 2019) Per praticare un’attivitàin un centro abilitato devi avere fare prima unain modo da ottenere un certificato medico che dichiari la tua abilità alla pratica amatoriale e non agonistica di un qualsiasi sport.1) Figure professionali che possono emettere questo tipo di certificazione sono: Medici di base e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, dei quali conoscono la storia clinica e familiare; Medici specialisti in Medicina dello Sport; Medici tesserati dalla Federazione MedicoItaliana (FMSI), non obbligatoriamente specialisti in medicina dello sport, che abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione e che frequentino continui corsi di aggiornamento allo scopo di mantenere in essere lo status di Soci Aggregati alla FMSI Depressione: meno rischi con 35 ...

benessereblogit : Visita medica sportiva, 5 cose da sapere - JIMIYSUS : @loeyckyone oggi dovevo fare una visita medica quindi ho fatto di corsa e non me ne sono resa conto:( adesso ha ini… - AlcidiMichele : DA TRANSGENDERS.... SE HAI DEGLI ORMONI DEVI GODER TELI E GLI ORMONI SBAGLIATI A CHE SERVON... ESISTON SPECIFICS...… -