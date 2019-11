Video Reggio Emilia Varese | 81-74 | | highlights Grissin bon di nuovo al successo

DIRETTA TORINO LAZIO PRIMAVERA/ Video streaming tv : nessun pareggio di recente : DIRETTA TORINO LAZIO PRIMAVERA streaming Video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di sabato 30 novembre 2019.

Reggio Calabria - spento l’incendio a bordo di un traghetto dello Stretto di Messina [FOTO - Video e RIEPILOGO] : Pomeriggio intenso per la Guardia Costiera di Messina e Reggio Calabria impegnata nelle attività di assistenza e soccorso dei passeggeri a bordo della nave traghetto “Villa San Giovanni” con principio di incendio a bordo. È stato il locale centro VTS, che ha il compito di controllare e monitorare il traffico nello Stretto di Messina, a notare nelle prime ore del pomeriggio un’abbondante scia di fumo bianco provenire dalla fiancata della nave. ...

Mourinho abbraccia il raccattapalle che serve la palla del pareggio (Video) : Lo Special One è sempre lo special one e Mourinho lo ha dimostrato ancora una volta ieri sera. Non solo vincendo in rimonta contro l’Olympiacos e qualificandosi per gli ottavi i finale di Champions, ma per un curioso episodio accaduto sul gol del pareggio Al 50′ l’azione, veloce e precisa, che porta alla rete di Kane, parte dal passaggio con le mani di un giovane raccattapalle, che in tempi record lancia il pallone a Aurier per ...

Diretta/ Fermana Reggio Audace - risultato finale 1-1 - Video tv : Scrosta la recupera! : Diretta Fermana Reggio Audace streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della sedicesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Fermana Reggio Audace - risultato 0-0 - Video streaming tv : si comincia! : DIRETTA Fermana Reggio Audace streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della sedicesima giornata del campionato di Serie C.

Maltempo - Reggio Calabria come Venezia : città completamente allagata dopo la tempesta della notte [FOTO e Video] : E’ stata una notte tempestosa a Reggio Calabria, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulmini come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della città: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in ...

Diretta/ Reggio Emilia Varese - 61-61 - streaming Video tv : Clark 23 punti : Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

Diretta/ Reggio Emilia Varese - 23-20 - streaming Video tv : Johnson sette punti : Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

Video/ Sassari Reggio Emilia - 100-81 - : highlights. La Dinamo torna a vincere : Video Sassari Reggio Emilia, 100-81,: gli highlights della partita di basket, giocata al Pala Serradimigni e valida nella 9giornata della lega Serie A1.

Diretta/ Lussemburgo Portogallo - risultato 0-1 - streaming Video tv : Pareggio sfiorato : Diretta Lussemburgo Portogallo: streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per il girone B delle qualificazioni agli Europei 2020.

Diretta Reggio Audace Vis Pesaro/ Streaming Video tv : occhi puntati su Scappini : Diretta Reggio Audace Vis Pesaro Streaming video e tv: quote e risultato live del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Cesena Reggio Audace - risultato 0-0 - streaming Video tv : si comincia! : DIRETTA Cesena Reggio Audace streaming video e tv, risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA CESENA REGGIO AUDACE/ Video streaming tv : i numeri del derby al Manuzzi : DIRETTA CESENA REGGIO AUDACE: streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. C

Video/ Napoli-Salisburgo - 1-1 - : highlights e gol - pareggio prezioso al San Paolo : Video Napoli-Salisburgo, risultato finale 1-1,: Lozano risponde ad Haaland, al San Paolo arriva un pareggio prezioso per i partenopei.