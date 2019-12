VIDEO Italia-Russia 8-7 | semifinale Mondiali beach soccer 2019 | highlights e sintesi Gli

IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO/ Film su Italia 1 : VIDEO e info streaming : Il CACCIATORE e la REGINA di GHIACCIO su Italia 1 oggi, sabato 30 novembre. Nel cast Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastan

VIDEO Biathlon - l’Italia vince la staffetta mista a Oestersund! Highlights e sintesi - gli azzurri dominano la gara : L’Italia ha vinto la staffetta mista di Oestersund valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. In terra svedese è incominciata la stagione di questo sport invernale e la nostra Nazionale ha subito fatto la differenza, il quartetto azzurro ha letteralmente dominato la gara rimanendo in testa praticamente dall’inizio alla fine e ha così conquistato il secondo successo nella sua storia in questo format. Lisa Vittozzi, Dorothea ...

Attentato a l'Aia : feriti tre minorenni. Un'italiana a Leggo : «Accoltellati nella via principale della città». Caccia a un uomo in fuga VIDEO : Dopo Londra, ancora un attacco in Europa. Secondo quanto riportato dalla polizia olandese tre minorenni sono stati accoltellate a l'Aia, nei Paesi Bassi. L'aggressione è avvenuta...

Il cavaliere oscuro - Italia 1/ Streaming VIDEO del film con Christian Bale : Il cavaliere oscuro in onda su Italia 1 oggi, venerdì 29 novembre 2019. Nel cast Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman. Streaming del film

La Cina ha definito «un grave errore e un comportamento irresponsabile» la VIDEOconferenza dell’attivista di Hong Kong Joshua Wong al Senato italiano : Il governo della Cina, attraverso l’ambasciata cinese in Italia, ha definito «un grave errore e un comportamento irresponsabile» la decisione di alcuni parlamentari italiani di ospitare l’attivista di Hong Kong Joshua Wong, fra i leader delle proteste a favore della

VIDEO Sci di fondo - Klaebo e Falla vincono le sprint di Ruka. Italiani eliminati ai quarti di finale - out Pellegrino : A Ruka (Finlandia) si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci di fondo, oggi si sono disputate le sprint a tecnica classica. Non ci sono state gioie per l’Italia, l’attesissimo Federico Pellegrino è stato eliminato ai quarti di finale proprio come Francesco De Fabiani e anche Greta Laurent e Lucia Scardoni si sono spente dopo delle splendide qualifiche. A vincere sono stati gli annunciati norvegesi Johannes Klaebo e Maiken ...

VIDEO Italia-Svizzera 5-4 - Mondiali beach soccer 2019 : gli highlights del successo degli azzurri ad Asuncion : Una superba prestazione di Emmanuele Zurlo (tripletta) regala il successo all’Italia nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di beach soccer ad Asuncion (Paraguay). Gli uomini di Emiliano Del Duca hanno conquistato la vittoria, rimontando da una condizione di svantaggio contro la Svizzera e spuntandola sul filo di lana. Un risultato che proietta gli azzurri in semifinale, dove vi sarà la Russia. Di seguito gli highilights del match: VIDEO ...

Shutter island - Italia 1/ Streaming VIDEO del film con Leonardo DiCaprio : Shutter island in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 28 novembre 2019. Nel cast Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo. Streaming

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Grosso - l’eroe di Berlino che ha fatto sognare milioni di italiani [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, non solo Spillo Altobelli, è anche il compleanno di Fabio Grosso. Attualmente è un allenatore ma è stato anche un ottimo calciatore entrato nella storia per le prodezze con la maglia della Nazionale. I primi anni della carriera da calciatore non sono state entusiasmanti, stagioni con le maglie Chieti, Teramo e Perugia. La prima vera esperienza è stata però con la maglia ...

Maratona di VIDEO chirurgia mondiale a Roma : presente il dipartimento di Chirurgia del Policlinico di Palermo - unico del Sud Italia : Palermo capitale della Chirurgia. Per il terzo anno consecutivo, il dipartimento di Chirurgia del Policlinico, diretto dal professore Gaspare Gulotta, è stato scelto per partecipare alla sessione di live surgery con tecnologia visiva 3D e in 4K, insieme a circa 100 sale operatorie collegate dai 5 continenti. Una vera e propria Maratona di video Chirurgia, con 6000 specialisti tra il pubblico dell’auditorium del Massimo di Roma, in occasione del ...

La qualità dello streaming VIDEO sullo smartphone migliora per gli italiani : L’ultima ricerca condotta quest'anno da Opensignal che ha analizzato la qualità dell'esperienza di streaming video in 100 paesi nel mondo mostra un miglioramento a doppia cifra per gli utenti in Italia, con un aumento di 10,6 punti rispetto al 2018 che porta il bel paese nella categoria Molto Buono e al 20° posto in assoluto. L'articolo La qualità dello streaming video sullo smartphone migliora per gli italiani proviene da TuttoAndroid.