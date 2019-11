VIDEO Brescia-Atalanta 0-3 | Highlights | gol e sintesi | doppio Pasalic e Ilicic decidono

Brescia-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : Brescia-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Brescia Atalanta| E’ terminato il match tra Brescia e Atalanta, match valevole per la 14a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Brescia-Atalanta L'articolo Brescia-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ...

Diretta/ Brescia Atalanta - risultato 0-1 - streaming VIDEO tv : Pasalic di testa! : Diretta Brescia Atalanta streaming video e tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A.

DIRETTA/ Brescia Atalanta - risultato 0-0 - streaming VIDEO tv : le formazioni - via! : DIRETTA Brescia Atalanta streaming video e tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A.

DIRETTA BRESCIA ATALANTA/ VIDEO streaming tv : il derby torna dopo oltre 10 anni : DIRETTA BRESCIA ATALANTA. streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

Diretta Brescia Atalanta/ Streaming VIDEO tv : derby ad alta tensione - Serie A - : Diretta Brescia Atalanta. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

VIDEO/ FeralpiSalò Pro Patria - 3-2 - : highlights e gol - grande rimonta bresciana : Video FeralpiSalò Pro Patria, 3-2,: highlights e gol, grande rimonta bresciana nella partita degli ottavi della Coppa Italia di Serie C.

VIDEO Roma-Brescia 3-0 : highlights - gol e sintesi. Smalling straripante - segnano Mancini e Dzeko : La Roma ha sconfitto il Brescia per 3-0 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi continuano a rimanere nei piani alti della classifica e a inseguire la qualificazione alla Champions League. La partita si è risolta nel secondo tempo grazie alla verve di uno scatenato Chris Smalling che ha segnato la rete del vantaggio e ha poi servito gli assist per i gol di Mancini e Dzeko. Di seguito il VIDEO con gli ...

Roma-Brescia - gli highlights del match – VIDEO : Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO highlights Roma Brescia| E’ terminato il match tra Roma e Brescia, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Roma-Brescia L'articolo Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA/ Brescia Casalmaggiore - risultato 1-1 - streaming VIDEO Rai : 3set! : DIRETTA Brescia Casalmaggiore streaming video Rai, risultato live della partita di volley femminile, oggi per la 6giornata della Serie A1.

Diretta/ Brescia Casalmaggiore - risultato 1-0 - streaming VIDEO Rai : 2set! : Diretta Brescia Casalmaggiore streaming video Rai, risultato live della partita di volley femminile, oggi per la 6giornata della Serie A1.

Diretta/ Brescia Torino - risultato finale 0-4 - VIDEO tv : Berenguer salva Mazzarri! : Diretta Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Brescia Torino - risultato 0-2 - streaming VIDEO tv : Sirigu chiude su Magnani! : Diretta Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Brescia-Torino - gli highlights del match – VIDEO : Brescia-Torino, gli highlights del match – VIDEO highlights Brescia Torino| E’ terminato il match tra Brescia e Torino, match valevole per la 12a giornata della Serie A. Gli highlights di Brescia-Torino L'articolo Brescia-Torino, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA/ Brescia Torino - risultato 0-2 - VIDEO streaming tv : ancora Belotti su rigore! : DIRETTA Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.