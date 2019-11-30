virginiaraggi : RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZ… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO TRA LA STRADA PROVINCIALE 10 SACROFANO CASSIA E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma INVECE VERSO LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma PERMANGO LE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVELLE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE FINO A SPINACETO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI Roma RALLENTAMENTIO ANCHE SULLA PALOMBARESE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 09:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DA OGGI E FINO A LUNEDI A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI LE LINEE TRAM 2 3 E 19 SUBISCONO LIMITAZIONI SULLE LINEE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA TRA LA NOMENTANA E CASAL MONASTERO SULLA A1 Roma – NAPOLI SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA A 70 METRI TRA ANAGNI E VALMONTONE RAMMENTIAMO CHE OGGI E DOMANI A LATINA È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZONE PODISTICA. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. SULLA A1 Roma – NAPOLI SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA TRA ANAGNI E VALMONTONE RAMMENTIAMO CHE OGGI E DOMANI A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SULL’A24 Roma-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 Roma-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SULL’A24 Roma-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGI INCARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TRIONFALE E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO IL PRECEDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTANDOCI SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA ...