virginiaraggi : RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZ… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA TRA LA NOMENTANA E CASAL MONASTERO SULLA A1 Roma – NAPOLI SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA A 70 METRI TRA ANAGNI E VALMONTONE RAMMENTIAMO CHE OGGI E DOMANI A LATINA È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZONE PODISTICA. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. SULLA A1 Roma – NAPOLI SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA TRA ANAGNI E VALMONTONE RAMMENTIAMO CHE OGGI E DOMANI A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SULL’A24 Roma-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 Roma-TERAMO E TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTANDOCI SULL’A24 Roma-TERAMO TROVIAMO CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGI INCARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TRIONFALE E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO IL PRECEDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDNTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTANDOCI SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma-TERAMO E TRA CASILINA E ARDEATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DA RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E ARDEATINA, E, AVANTI, TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE Roma-NORD; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, E TRA CASSIA BIS E DIRAMAZIONE Roma-NORD; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E TRA L’APPIA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 29 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, PROSEGUENDO, TRA L’APPIA E L’ARDEATINA, E TRA LA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; SUL ...