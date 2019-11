Verissimo | Daniele Bossari | ‘Quella sera in cui ho pensato al suicidio’

tvzap.kataweb

(Di sabato 30 novembre 2019) “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”. Così, ospite sabato 30 novembre a, per la prima volta in tv parla del suo viaggio nell’abisso della depressione, raccontato nel suo nuovo libro ‘La faccia nascosta della Luce’. Libro scritto dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, che l’ha visto vincitore, per raccontare a tutti la storia della sua depressione e la dipendenza dall’alcol.: ‘In bilico a 10 metri la morte era diventata reale’ Ripercorrendo quel periodo drammatico della sua vitaconfessa: “Unaero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione (avevo un litro di whiskey in corpo, ho ...

