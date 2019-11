Valanga nella famosa località sciistica | persone travolte Soccorso alpino sul posto

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) Paura sul Monte Bianco, dove unaha travolto diversi sciatori sotto Punta Helbronner, stazione d’arrivo della funivia Skyway di Courmayeur. Come riporta il quotidiano ‘’La Repubblica’’, si è ancora saputo se sotto la neve sono rimaste delle vittime, ma sarebbero due, secondo alcuni testimoni, lecoinvolte. La quota è di circa tremila metri. Da Punta Helbronner partono alcuni degli itinerari fuori pista più appetiti dagli appassionati di freeride. Il pericolo, secondo il bollettino valanghe dell’Arpa, stamattina era “marcato”. Sulè intervenuto ilvaldostano. Secondo quanto riferito dalvaldostano, che sta intervenendo sul., il distacco si è verificato sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay del Monte Bianco, in una zona in cui si pratica lo sci fuoripista. ( dopo la ...

