Uomini e Donne | Giulio Raselli svela | “Non sono ancora pronto a fare la mia scelta”

Spoiler Uomini e Donne - 30 novembre : Riccardo chiede a Ida di sposarlo - lei non risponde : Le primissime anticipazioni che trapelano dalla puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata oggi, sabato 30 novembre, sono spiazzanti: Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo. Il blog "Vicolo delle News" ha informato i fan del programma che il cavaliere ha sorpreso tutti con questa proposta di matrimonio, anche perché la scorsa settimana aveva assecondato la decisione della compagna di interrompere definitivamente il ...

Uomini e Donne Over anticipazioni : Riccardo chiede a Ida di sposarlo : Riccardo Guarnieri vuole sposare Ida Platano: la proposta a Uomini e Donne Over E’ appena terminata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle anticipazioni riportate dal blog IlVicolodelleNews.it c’è stato un clamoroso colpo di scena. Cos’è successo stavolta? Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di sposarlo. Una notizia che ha acceso immediatamente gli animi dei tantissimi fan del dating ...

Uomini e donne trono over - la rivelazione di Armando : ‘Valentina ha dormito con me’ : Rivelazioni piccanti al trono over di Uomini e donne. Al centro dello studio ci sono Armando e Veronica che non possono definirsi coppia in quanto dopo due mesi non c’è stato ancora un bacio e anche perché entrambi hanno visto altre persone nel frattempo: lui è uscito con Valentina F., lei con Simone. La rivelazione di Armando A questo proposito Armando rivela di aver visto Simone e Valentina F. baciarsi, i due smentiscono e Armando ...

Auguri Tina Cipollari! Maria De Filippi non poteva dimenticare il suo compleanno : la sorpresa a Uomini e Donne : A Uomini e Donne Tina Cipollari è un simbolo, un’istituzione. Sono anni e anni che ricopre il ruolo di opinionista fissa insieme a Gianni Sperti ma si è tutt’altro che ‘ammorbidita’ con i protagonisti del programma. Soprattutto con Gemma Galgani, che continua a essere la sua ‘preda’ preferita. Quest’anno, poi, la Vamp di Canale 5 ha inaugurato la nuova stagione di Uomini e Donne con una sfida: ha promesso a Maria De Filippi che sarebbe ...

Giorgio Manetti - brutte notizie. La confessione dell’ex cavaliere di Uomini e Donne : “Non ha funzionato” : Giorgio Manetti, il cavaliere simbolo di Uomini e Donne nonostante abbia lasciato il programma da tempo, torna a farsi sentire. Il Gabbiano ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Ha parlato della sua nuova vita a Firenze con Caterina, la donna con cui aveva chiuso nel 2009 con cui è riscoppiato l’amore dopo la fine della sua esperienza al trono over, ma ha anche raccontato delle novità. Nell’ultimo periodo ...

Luigi Mastroianni - parla la ragazza del mistero : “Tutta la verità sul tronista di Uomini e Donne” : Continua a tenere banco la vicenda riguardante l’ex protagonista del Trono classico di ‘Uomini e Donne’, Luigi Mastroianni. La sua relazione iniziata durante il dating show di Maria De Filippi con Irene Capuano è naufragata e su di lui circolano ormai da tempo con insistenza alcune voci che lo darebbero nuovamente impegnato sentimentalmente. L’amica Sissi sarebbe dunque qualcosa in più per il ragazzo, il quale in diverse ...

Uomini e donne - Beatrice Valli incinta del terzo figlio? Ecco la replica : Beatrice Valli nuovamente incinta? È il dubbio che si è insinuato nella testa di tanti fan della ragazza, ex-corteggiatrice di Uomini e donne e influencer di successo. A far partire le indagini sulla presunta terza gravidanza - la Valli è già mamma di Alessandro, avuto da Nicolas Bovi, e di Bianca, nata dall'unione con l'attuale compagno Marco Fantini -, alcune foto in cui sembra spuntare un pancino che grida bebè. Sia mai un po' di gonfiore ...

Uomini e donne - segnalazione su Juan Luis : sarebbe stato avvistato a Napoli con una bionda : Nelle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani ha letteralmente perso la testa per Juan Luis Ciano, l'affascinante cavaliere di origine venezuelana che sembra ricambiare tale interesse. La conferma è arrivata dall'appuntamento di giovedì 28 novembre quando lui ha deciso di eliminare ben sei signore giunte in trasmissione per conoscerlo e, poco dopo, non ha rinunciato a scambiare un bacio a stampo con la dama torinese. ...

Uomini e Donne trono over - intervista a Giorgio Manetti : “Sarò sempre un gabbiano. Ma adesso sono innamorato” : L'ex cavaliere toscano ha rilasciato un'intervista al magazine del dating show raccontando la sua nuova vita.

Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sissi - parla lei : finalmente tutta la verità : Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni e Sissi: un’amicizia molto chiacchierata, ma oggi parla lei Luigi Mastroianni e Sissi sono solo amici o c’è qualcosa di più? Dopo la fine della storia con Irene Capuano, nata negli studi di Uomini e Donne, Luigi e Sissi sono tornati al centro del gossip. In pochi credono che […] L'articolo Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sissi, parla lei: finalmente tutta la verità proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - Samuel Baiocchi : "Anna Tedesco non prova interesse per nessuno. Barbara De Santi? Una potenziale amica" : Samuel Baiocchi, tornato al trono over di 'Uomini e Donne' dopo 4 anni di assenza, nelle scorse settimane, è uscito con Anna Tedesco. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda, qualche giorno fa, però, la frequentazione sembra essersi interrotta inesorabilmente di fronte ad un presunto scarso coinvolgimento da parte della donna: Più passano le ore e più ne sono convinto. L’ultima serata che abbiamo trascorso insieme mi ha fatto capire che ...

Uomini e Donne - Veronica Burchielli e Alessandro Zarino : il gossip che cambia tutto : Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne parlano chiaro: Veronica Burchielli, la nuova protagonista salita sul trono dopo il ‘no’ ad Alessandro Zarino, non è concentrata sul suo percorso perché sente di avere qualcosa in sospeso con Alessandro. Si aspettava di vederlo scendere le scale per corteggiarla ma non è successo. Veronica è confusa, è entrata in crisi e sente di volerlo cercare per un chiarimento. Una confessione, ...

Uomini e Donne Gossip - Valentina Dallari - caos sponsorizzazioni : sfogo : Uomini e Donne Gossip, Valentina Dallari inizia a sponsorizzare Fitvia e piovono critiche: la spiegazione dell’ex tronista Fitvia della discordia: Valentina Dallari, di recente, ha iniziato a sponsorizzare i prodotti dell’azienda che è rappresentata da molti altri influencer ed ex volti noti di Uomini e Donne. Una scelta che ha fatto imbizzarrire alcuni fan. Ma […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Valentina Dallari, caos ...

Uomini e Donne : Veronica e Alessandro si sarebbero incontrati a Napoli (RUMORS) : Il blog "Vicolo delle News" ha recentemente aggiornato i fan di Uomini e Donne sulla richiesta che ha fatto Veronica Burchielli durante l'ultima registrazione: rivedere Alessandro Zarino per un chiarimento. Stando ad alcuni interessanti indizi che i più attenti hanno colto sui social network in queste ore, sembra proprio che la tronista abbia raggiunto il ragazzo a Napoli con le telecamere al seguito: un membro della redazione ha fatto sapere di ...