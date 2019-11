Ultime notizie Ultim' ora oggi | attentati Londra e L' Aja | 2 morti | 30 novembre

Le notizie del giorno – Le lacrime di Mihajlovic in conferenza - il futuro di Ibrahimovic e le Ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, il calciatore dopo l’avventura in MLS con la maglia dei Galaxy è alla ricerca di un nuovo progetto, lo svedese si sente ancora in grado di fare la differenza e i prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione definitiva. “Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - L'Aja : uomo accoltella passanti - 29 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, venerdì 29 novembre 2019: attacco con coltello a L'Aja, un sospetto è in fuga. Polizia sulle sue tracce.

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Londra aggressione sul London Bridge feriti la polizia spara e uccide un uomo armato di coltello isolata l’area bloccato l’accesso al ponte Scotland Yard episodio come atto di terrorismo l’aggressore indossava un fitto giubbotto esplosivo e ci spostiamo a Roma Torniamo a parlare dell’omicidio Luca sacchi 5 le misure cautelari ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo con l’attentato la paura a Londra Dove diverse persone sono rimaste ferite in un aggressione con coltello dalle parti del London Bridge La polizia ha sparato e ucciso il presunto aggressore che indossava un finto giubbotto esplosivo per Scotland Yard si tratta di terrorismo l’aggressione è avvenuta alle 14 ora locale erano le 15 in ...

Sinisa Mihajlovic : come sta - condizioni di salute e Ultime notizie : Sinisa Mihajlovic: come sta, condizioni di salute e ultime notizie Sinisa Mihajlovic lotta da mesi contro la leucemia di cui ha dato pubblicamente notizia nel luglio scorso. L’allenatore del Bologna, rimasto alla guida del club nonostante la malattia, ha subito a fine ottobre il trapianto del midollo. Dichiarazioni del mister del Bologna ad 1 mese dal trapianto A distanza di un mese presso la sala stampa dello stadio ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio attacco a London Bridge nel cuore di Londra la polizia Ha sparato un uomo che armato di coltello aggredito alcune persone il primo bilancio e di un morto e quattro feriti tra questi ultimi ci sarebbe l’attentatore che Scotland Yard ha annunciato di aver fermato è terrorismo l’uomo avrebbe avuto una colluttazione con ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studiando Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier Conte copre l’Italia di bugie con il fondo salva-stati sono a rischio i soldi degli italiani sono le parole in un’intervista alla stampa del leader della Lega Matteo Salvini che torna Quindi ad attaccare il presidente del consiglio sul Mes il premier vuole querelarmi aggiungere si metta in fila prima viene Carola ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studiando Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier Conte copre l’Italia di bugie con il fondo salva-stati sono a rischio i soldi degli italiani sono le parole in un’intervista alla stampa del leader della Lega Matteo Salvini che torna Quindi ad attaccare il presidente del consiglio sul Mes il premier vuole querelarmi aggiungere si metta in fila prima viene Carola ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura svolta nelle indagini per il delitto a Roma di Luca sacchi ti carabinieri hanno notificato un’ordinanza Che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone Per questo c’è anche Anastasia la fidanzata della vittima colpita alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per gli ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte copre l’Italia di bugie con il fondo salva-stati sono a rischio i soldi degli italiani a dirlo in un’intervista a La Stampa e Matteo Salvini che torna ad attaccare il presidente del consiglio sulle messe il premier vuole querelarmi aggiungere si metta in fila prima viene Carola ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno fatti all’informazione cronaca in primo piano svolta nelle indagini per il delitto di Luca sacchi a Roma i carabinieri hanno notificato un’ordinanza Che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone tra queste c’è anche Anastasia la fidanzata della vittima colpita dalla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per gli ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : grave incidente - un morto e 2 feriti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi Reggio Calabria: grave incidente stradale avvenuto stamane, con un morto e due feriti, 29 novembre 2019,

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio in apertura decreto fisco lo sconto sulle sanzioni per i ritardatari di Imu e tasi e il taglio Al 5% dell’IVA sugli assorbenti biodegradabili queste le principali novità del decreto fiscale in discussione questa mattina la camera nessun aumento gli stipendi dei vertici del Ministero dell’Economia assicurano dal dicastero non si plachi intanto lo scontro sulla ...

Ultime notizie Roma del 29-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio parliamo di decreto fisco lo sconto sulle sanzioni per ritardata ridi IMU e tasi e il taglio Al 5% dell’IVA sugli assorbenti biodegradabili sono le principali novità apportate al decreto fiscale in discussione questa mattina alla camera nessun aumento gli stipendi dei vertici del Ministero dell’Economia ...