Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di sabato 30 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo a Londra in apertura perché uno degli Eroi che ieri hanno bloccato l’assalitore cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell’attacco sul London Bridge è uno in libertà vigilata secondo quanto scrive il mio on-line l’uomo si chiama James Ford un 42enne condannato all’ergastolo nel aprile del 2004 con un minimo di 15 anni da scontare per omicidio Diamante Champion una ragazza di 21 anni con difficoltà di apprendimento Fonti del governo hanno confermato che Ford ha si trovava ieri sul London Bridge al momento dell’attentato catena Tore si chiamava ousmane can Aveva 28 anni ed era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo esclusi i contatti dell’attentatore con l’Italia venerdì due sciatori deceduti il bilancio della valanga caduta oggi ...

mauroberruto : Sono un po’ preoccupato dalla mancanza di notizie dei lavori in Parlamento nelle ultime 24h. Non vorrei che dopo av… - OfficialASRoma : ?? Nicolò Zaniolo ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sei partite nelle competizioni europee con la Roma co… - stanzaselvaggia : Ultime (agghiaccianti) notizie da Bibbiano. Sempre perché Bibbiano non esiste eh. -