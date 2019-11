Ue | staff Di Maio | ‘al lavoro per apportare modifiche sostanziali al Mes’

Ue : staff Di Maio - ‘mai detto di voler far cadere governo’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi sui giornali leggiamo alcuni retroscena caratterizzati da ricostruzioni false, in quanto Luigi Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero riconducibile al capo politico M5S che, al contrario, come già ribadito in più occasioni pubblicamente, crede in questo esecutivo e nei progetti comuni al centro del dibattito politico”. Lo precisa lo staff di ...