Ucciso a Cuba l' attore torinese Franco Cardellino | Accoltellato in casa davanti al

Lutto a Torino per la morte di Franco Cardellino : l'attore Ucciso durante una rapina a Cuba : Sarebbe stato accoltellato da un ladro durante un tentativo di rapina nella sua casa a L'Havana (Cuba) l'attore e mimo Franco Cardellino. L'uomo, originario di Torino, tornava spesso in Italia per mettere in scena spettacoli per bambini: "Ha sempre rubato attimi alla vita ed ora è stata proprio la vita a portarlo via, troppo presto".