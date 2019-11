Treviso | ritrovata la 17enne Letizia Diana scomparsa da Conegliano | era a Piacenza

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019)David è tornata a casa, a. Ladi origine romena eradomenica 24 novembre dalla provincia di. La ragazzina è stata, a casa della sorella del fidanzato (un 27enne di nome Bogdan, residente in Germania). La madre della ragazza, Ioana Botezatu, 47 anni, temeva che la figlia fosse finita nelle mani di uno sfruttatore, pronto ad avviarla alla prostituzione. Del caso si erano occupate diverse trasmissione tv, in primis "Chi l'ha visto?" e "Pomeriggio Cinque". Angoscia finita La mamma, il patrigno e la sorella diDavid possono tirare un sospiro di sollievo: la ragazzina è sana e salva ed è rientrata in famiglia. I carabinieri di, intorno a mezzogiorno di ieri, venerdì 29 novembre, l'hanno rintracciata in un appartamento nel cuore della città emiliana. Laera a casa della sorella del fidanzato. "Stava ...

