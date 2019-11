Trento | uccisione dell’orsa KJ2 | imputazione coatta per ex presidente della provincia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Per due volte la ProcuraRepubblica diaveva chiesto l’archiviazione per la morte dell’orsa KJ2 avvenuta nell’estate 2017. Ma il giudice per le indagini preliminari Marco La Ganga ha intimato l’sia dell’exautonoma di, Ugo Rossi, che del dirigentele Maurizio Zanin, responsabile del Servizio foreste. All’origine c’è l’ordinanza con cui era stata disposta l’di KJ2, considerata pericolosa per l’incolumità umana. In quella occasione avevano pesato due aggressioni di cui si era resa protagonista. Nel 2015 aveva aggredito l’imbianchino Wladimir Molinari sui sentieri del Sorasass. L’uomo era finito in ospedale con gravi ferite a un braccio, la cui completa funzionalità era risultata compromessa, al punto da impedirgli di lavorare. La ...

