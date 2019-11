Traffico Roma del 30-11-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO Roma PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE SULLA A24 Roma TERAMO CI SONO CODE TRA LUGHEZZA E IL BIVIO A1 VERSO TERAMO. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA ETTORE RomaGNOLI VERSO IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI DECIMA VERSO LATINA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 14 : 30 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE fra LA Via Prenestina e LO Svincolo di Ciampino. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA SALARIA. INCIDENTE E CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DEL KM 21, CI TROVIAMO TRA MONTE CAMINETTO E MALBORGHETTO. Traffico RALLENTATO SULLA Via Cassia fra Via dei Due Ponti e Via ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 13 : 30 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE fra LA Via Prenestina e LO Svincolo di Ciampino. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA SALARIA. INCIDENTE E CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DEL KM 21, CI TROVIAMO TRA MONTE CAMINETTO E MALBORGHETTO. Traffico RALLENTATO SULLA Via Cassia fra Via dei Due Ponti e Via ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 12 : 30 : A Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CITTà TRA IL GRA E CASTEL DI DECIMA. DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE; A SEGUIRE ALTRI INCOLONNAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD. AL QUARTICCIOLO, PER UNA FUGA DI GAS, è CHIUSA Via dei Larici, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI VIALE TOGLIATTI. RICORDIAMO I LAVORI ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 11 : 30 : A Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CITTà TRA IL GRA E CASTEL DI DECIMA. DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE; A SEGUIRE ALTRI INCOLONNAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD. AL QUARTICCIOLO, PER UNA FUGA DI GAS, è CHIUSA Via dei Larici, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI VIALE TOGLIATTI. RICORDIAMO I LAVORI ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 10 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA. LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO FINO ALLE 12.00 TRA VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA. LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO FINO ALLE 12.00 TRA VIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09 : 00 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE DIREZIONE TIBURTINA. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA. LAVORI DI PULIZIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 08 : 30 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE DIREZIONE TIBURTINA. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA. LAVORI DI PULIZIA ...

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DEL MATTINO DI DOMANI, DOMENICA 1 ...

Traffico Roma del 29-11-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDORALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.. CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA ...