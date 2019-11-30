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Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09 | 30 INVARIATA LA SITUAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA ...

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Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09:30 (Di sabato 30 novembre 2019) INVARIATA LA SITUAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA. LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO FINO ALLE 12.00 TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE, NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 LA STRADA RIMARRà CHIUSA IN VARIE FASI IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA PERFETTA DALLE 10 ALLE 12:30 AD OSTIA ANTICA MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, PASSANDO PER LA VIA ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ?????? #Roma #Manifestazione Dalle 14 alle 21, chiusa al traffico via #Mozart per il Festival delle Tradizioni Popola… -

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    Traffico Roma del 30-11-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DEL MATTINO DI DOMANI, DOMENICA 1 ...

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