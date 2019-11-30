Traffico Roma del 30-11-2019 ore 09 | 00

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Dalla Rete Google NewsRoma, traffico in tilt dal Raccordo alla Tangenziale - Il Messaggero
Roma, traffico in tilt dal Raccordo alla Tangenziale Il Messaggero
Traffico Roma del 30-11-2019 ore 08 : 30 : SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE DIREZIONE TIBURTINA. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA. LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 30-11-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DEL MATTINO DI DOMANI, DOMENICA 1 ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDORALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.. CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO,TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE INCARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI CASALI SANTOVETTI A VIA DELLA MAGLIANELLA, OLTRE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SU VIA AURELIA CODE A TRATTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico VERSO ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA CASSIA E SU VIA FLAMINIA.. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE 25 ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA CASSIA E SU VIA FLAMINIA.. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE 25 ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24-RM-TE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’. SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA VICO EQUENSE NELLE DUE DIREZIONI, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATOLUNGO CASILINO DOVE PER ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24-RM-TE. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA C.COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VITINIA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’. SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIA VICO EQUENSE NELLE DUE DIREZIONI, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATOLUNGO CASILINO DOVE PER ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE CON DISGI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’INCROCIO CON VIA CESARE PASCARELLA CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VIA SAN PANCRANZIO A Roma SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL Roma E CASTEL DI DECIMA VERSO IL CENTRO E CODE SEMPRE ...
Traffico Roma del 29-11-2019 ore 11 : 30 : INCIDENTE CON DISGI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’INCROCIO CON VIA CESARE PASCARELLA CODE PER Traffico SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI RALLENTAMENTI VERSO Roma CENTRO SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA AURELIA DA VIA DELLA STAZIONE AURELIA VIA SAN PANCRANZIO A Roma SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL Roma E CASTEL DI DECIMA VERSO IL CENTRO E CODE SEMPRE ...