Terremoto | trovano sotto le macerie abbracciati sul letto una madre e tre figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) Continua a salire il bilancio – secondo quanto riferito da adnkronos.com – deldi martedì scorso in Albania: i morti sono 49 e i feriti 750; mentre 45 persone sono state recuperate dalle. A Thumane, una delle località più colpite dalla scossa di magnitudo 6.4 del 26 novembre, si contano 23 morti, con sette appartenenti ad una famiglia di nove persone. A Durazzo, nel cantiere di ricerca assegnato ai vigili del fuoco italiani, le squadre di soccorritori hanno rinvenuto il corpo dell’ultimo disperso, dopo quello della donna trovata morta ancora abbracciata ai suoi tre, due gemellini di un anno e mezzo e un bambino di 7 anni. La donna era la moglie del quarantenne Berti Lala. L’abitazione di quattro piani dove viveva la famiglia ai soccorritori era apparsa subito in condizioni drammatiche: «Completamente collassata, con i solai uno sopra all’altro, una situazione molto difficile operativamente».Sempre nella stessa palazzina collassata era stato ritrovato vivo un’altro componente della famiglia. Un ragazzo di 17 anni salvatosi per miracolo: “A salvare il giovane sarebbe stata la lavatrice di casa che a causa della forte scossa si era spostata bloccandogli la via di fuga ma dandogli riparo e di fatto salvandogli la vita. Come in moltissimi casi in questa tragedi albanese, l’abitazione era stata costruita senza alcun rispetto delle normative antisismiche su di una zona paludosa bonificata.

Adriano__Barone : RT @infoitestero: Terremoto Albania, i pompieri italiani trovano mamma e 3 figli morti abbracciati nel letto - AriannaAmbrosi0 : RT @infoitestero: Terremoto Albania, i pompieri italiani trovano mamma e 3 figli morti abbracciati nel letto - magicaGrmente22 : RT @infoitestero: Terremoto Albania, i pompieri italiani trovano mamma e 3 figli morti abbracciati nel letto -