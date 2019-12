Tensione Italia-Cina alla vigilia di un anno cruciale

it.insideover

(Di sabato 30 novembre 2019) Da amici, a quasi amici a possibili nemici. I rapporti trasono passati da un estremo all’altro nel giro di pochi mesi, dpiù totale simbiosi dello scorso marzo, quando Xi Jinping in persona fu ospitato a Roma per firmare un Memorandum d’intesa sulla Nuova Via della Seta con il governono,spaccatura di ieri, causata da una videoconferenza dell’attivista di Hong Kong, Joshua Wong al Senato. E così l’ambasciata cinesena ha puntato il dito contro i “politicini che hfatto la videoconferenza con lui” accusandoli di aver tenuto “un comportamento irresponsabile”. Loro, i politicini, hrisposto piccati perché – dicono – minacce del genere sono inaccettabili. In mezzo a quest’ultimo evento organizzato da un gruppo di parlamentari, ricordiamo altri due momenti che halimentato tensioni tra le parti: la ...

