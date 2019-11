Tennis | Karen Khachanov aggiunge Fredrik Rosengren al suo staff

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : un fantastico Andreas Seppi vola in semifinale! Karen Khachanov battuto in tre set : Splendida vittoria di Andreas Seppi nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Mosca. Il bolzanino, che vinse la Kremlin Cup nel 2012, torna in semifinale per la quarta volta (seconda consecutiva) nella capitale russa battendo in rimonta il numero 2 del tabellone, il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Una prova di altissimo valore, quella di Seppi, che dimostra come a 35 anni sia ancora perfettamente in grado di far capire ...