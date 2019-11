Tennis Integrity Unit | sospese due tenniste per “condotta illecita”

Fonte : sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Laha sospeso due giocatrici a causa di condotta illecita, ancora non chiare le circostanze che hanno portato allo stop Laha sospeso duete dal seeding per “condotta illecita”, senza specificare per adesso le reali motivazioni dello stop. Si tratta di duete non di primissima fascia, ma comunque note all’interno del tour. Ksenia Palkina è stata infatti numero 163 mondo prima di scivolare più in basso negli ultimi anni. La russa è stata fermata dalla TIU assieme alla collega uzbeka Albina Khabibulina. Entrambe non sono più scese in campo dopo aver disputato il 25.000 dollari di Clermont-Ferrand, che probabilmente è stato proprio il torneo “incriminato”. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della TIU, sembra proprio che si tratti di match fixing per le duete che adesso rischiano ...