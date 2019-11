Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) Non è un autunno particolarmente fortunato per il mondo del, almeno in via indiretta. Dopo che la storia di Roberto Bautista Agut, cheperso ila finali di Coppa Davis in corso,avuto una notevole esposizione mediatica, è arrivata anche la notizia della morte del papà di. L’uomo, chesoli 44, era un ex giocatore di hockey, e le sue condizioni erano già serie da molto tempo, tant’è vero che risultava ricoverato in ospedale da un mese. A dare la notizia, tramite fonti della stampa bielorussa, è stato il Comitato Olimpico del Paese. Le cause del decesso, ad ogni modo, non sono ancora state rese note. Sergey, questo il nome deldellata, lascia anche la moglie Julia e la sorella di. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLoading… Loading… federico.rossini@oasport.it Clicca qui ...

OA_Sport : Tennis: Aryna Sabalenka perde il padre, che aveva 44 anni - sportface2016 : Aryna #Sabalenka perde il padre: aveva 44 anni - oktennis : Nuova tragedia nel tennis: è morto il padre di Aryna Sabalenka -