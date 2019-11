Super Smash Bros Ultimate | smentite le indiscrezioni sulla presenza di DLC per i nuovi

Super Smash Bros. Ultimate : PlayStation parteciperà ad un torneo in Giappone : A quanto pare PlayStation parteciperà ad uno speciale di Super Smash Bros. Ultimate organizzato dalla popolare rivista Famitsu in Giappone. La competizione inizierà dal 22 novembre e vedrà scendere in campo compagnie come Sun-Star, Plaza, Sugiko ed appunto PlayStation.La partecipazione di PlayStation non era affatto scontata, del resto Sony e Nintendo sono da sempre dei grandi rivali, tuttavia visto che Famitsu si occuperà dell'evento, sembra ...

Mai Shiranui non arriverà in Super Smash Bros. Ultimate perché ritenuta non adatta al pubblico giovane del picchiaduro : Ieri il lungo livestream con Masahiro Sakurai di Super Smash Bros, ci ha mostrato in azione il personaggio di Terry Bogard di Fatal Fury. Ma sono in arrivo anche altri personaggi da Fatal Fury / King of Fighters o altri giochi SNK.Ma il personaggio più iconico di SNK, Mai Shiranui, non compare nell'elenco. Ecco cosa ha detto Sakurai in merito alla decisione di non presentarla nel picchiaduro di Nintendo."Potresti aver notato che un personaggio ...

Un nuovo video di Super Smash Bros. Ultimate ci mostra il personaggio di Terry Bogard in azione : Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, diventato da poco il picchiaduro più venduto di sempre, si appresta ad accogliere un nuovo combattente via DLC.Stiamo parlando di Terry Bogard, un personaggio noto proveniente dalla serie di Fatal Fury.Il combattente è stato presentato dal director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, con un livestream e, ora, possiamo dare un'occhiata al video di presentazione intero.Leggi altro...

Super Smash Bros. Ultimate – Mr Sakurai presenta Terry Bogard : Tutti pronti per l’arrivo del King of Fighters? Per la prima volta in assoluto, il lupo leggendario Terry Bogard della serie FATAL FURY si unisce come personaggio giocabile ai combattimenti di Super Smash Bros. Ultimate per le console della famiglia Nintendo Switch. In un nuovo video, Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate, ha presentato le novità in arrivo oggi in Super Smash Bros. Ultimate: ci ha ...

Super Smash Bros. Ultimate - un leak potrebbe aver svelato l'arrivo dei personaggi di Doom e Super Mario RPG : Mentre Terry Bogard verrà presentato domani attraverso una diretta streaming dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, è stato confermato che Nintendo continuerà a supportare il gioco pubblicando ulteriori combattenti. Attraverso un leak però, sembra siano stati scoperti i prossimi personaggi che potrebbero venire inseriti all'interno del Fighters Pass.Recentemente infatti è trapelato un video di Super Smash Bros. Ultimate che presenta alcuni dei ...

Il director di Super Smash Bros. Ultimate presenterà domani il personaggio di Terry Bogard in una diretta streaming : Gli appassionati del picchiaduro di Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate, stanno per ricevere i dettagli sul nuovo personaggio in arrivo nel roster del gioco.Nintendo, infatti, ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che per domani, 6 novembre, è in programma una diretta streaming nella quale verrà presentato il personaggio di Terry Bogard, in arrivo dalla serie Fatal Fury.Il director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro ...

Super Smash Bros. Ultimate meglio di Street Fighter II e diventa il picchiaduro più venduto di sempre : A quanto pare Super Smash Bros. Ultimate è stato un enorme successo per Nintendo. Il popolare titolo picchiaduro crossover che ha portato molti dei franchise preferiti dai fan dell'azienda sul ring per duellare, ha raggiunto un importante traguardo.Lo sviluppatore giapponese è stato premiato per i suoi sforzi, poiché il suo titolo esclusivo per Switch è diventato un fenomeno culturale ed è balzato in cima alle classifiche dei giochi di ...

Super Smash Bros. Ultimate : Katsuhiro Harada dà ironicamente del "terrorista" a chi continua a richiedere nuovi personaggi : Katsuhiro Harada ha ironicamente dato del "terrorista" a chi continua a richiedere incessantemente nuovi personaggi all'interno di Super Smash Bros. Ultimate. I due tweet pubblicati dal director della serie Tekken rivelano un Harada decisamente esasperato per la situazione, tanto da spingerlo a minacciare di parlare con Masahiro Sakurai, il director di Ultimate."Siete degli spammer. Parlerò con il signor Sakurai e il team di sviluppo di Bandai ...