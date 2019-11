Stelle cadenti | Solstizio d’Inverno e congiunzioni | gli eventi astronomici del mese di

Picco di Stelle cadenti nel weekend : arrivano le Leonidi - le “regine” delle tempeste meteoriche [INFO] : Il miglior sciame meteorico del mese – e uno dei più conosciuti di questo periodo dell’anno – raggiungerà il suo Picco nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, offrendo agli appassionati di osservazioni celesti la possibilità di guardare il cielo per ammirare le stelle cadenti. Questo sciame meteorico è considerato moderato e come molti altri, il momento migliore per osservarlo è dopo la mezzanotte. “Sono probabili 20 ...

Piogge di Stelle cadenti - suggestive congiunzioni e un raro transito : la panoramica del cielo di Novembre 2019 : Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole passa dalla costellazione della Bilancia a quella dello Scorpione il 23, mentre il 30 nell’Ofiuco. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa un’ora. L’11 Novembre 2019 ...

Stasera il picco delle Orionidi : i detriti della cometa di Halley accenderanno le Stelle cadenti [INFO] : Uno dei migliori sciami meteorici dell’anno raggiungerà il picco stanotte fino alle prime ore di domani, martedì 22 ottobre, e delizierà gli appassionati con uno spettacolo di stelle cadenti. Lo sciame meteorico delle Orionidi normalmente dura dal 16 ottobre al 26 ottobre. Alcune Orionidi potrebbero apparire anche all’inizio di ottobre e persistere fino al 7 novembre. I numeri di stelle cadenti osservabili tendono a raggiungere un massimo di ...

Pronti per le Orionidi? Tornano le Stelle cadenti della cometa di Halley : (foto via Pixabay) Tra la notte internazionale per l’osservazione della Luna e sfilate di pianeti nel cielo autunnale del mese, astronomicamente parlando ottobre ha ancora in serbo appuntamenti speciali tutti gli appassionati. Tornano infatti in questi giorni le Orionidi, lo sciame meteorico che avrà il proprio picco nella giornata del 22 ottobre. In realtà, spiegano dall’Unione astrofili italiani (Uai), le Orionidi non presentano un ...

Stelle cadenti ottobre 2019 - da stasera lo spettacolo delle Orionidi : Metà ottobre, tempo di Stelle cadenti. Tutti con gli occhi all'insù per osservare lo spettacolo della pioggia meteoritica: tra il 18 e il 23 ottobre è il periodo migliore per vederla. Le Orionidi sono le Stelle cadenti d'autunno. Prendono questo nome perché sembrano provenire da una regione celeste nei pressi della costellazione di Orione. «Si tratta di meteore originate da polveri e detriti persi dalla cometa ...

Stelle cadenti d’autunno - sono in arrivo le Orionidi : picco tra il 18 e il 23 ottobre : Cielo terso permettendo quelle delle prossime notti potrebbero essere osservazioni del cielo sorprendenti. sono in arrivo le Orionidi, le Stelle cadenti d’autunno, così chiamate perché sembrano provenire da una regione nei pressi della costellazione di Orione. “Si tratta di meteore originate da polveri e detriti persi dalla cometa di Halley durante vecchi passaggi vicino al Sole”, spiega Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani ...

Arrivano le Orionidi - le Stelle cadenti d'autunno : quando e come vederle : Il cielo di metà ottobre è pronto a dare spettacolo: sono in arrivo le Orionidi, le cosiddette stelle cadenti d’autunno. Il periodo migliore per osservarle sarà tra il 18 e il 23 ottobre: in condizioni ideali se ne potranno scorgere anche alcune decine nell’arco della notte.Le Orionidi, così chiamate perché pare provengano da una regione nei pressi della costellazione di Orione, “sono meteore ...

