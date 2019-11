Sport invernali oggi 30 novembre | calendario | orari | programma e tv La guida e tutti

Sport invernali - calendario settimana 25 novembre-1° dicembre : programma - orari e tv di tutti gli eventi : In questa settimana entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport Invernali: si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre scatterà lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione del circuito maggiore del biathlon, preceduto di poche ore dall’IBU Cup in ...

Sport invernali - le pagelle della settimana. Parte bene lo slittino - slalom femminile nel tunnel : pagelle ITALIA Sport invernali (SETTIMANA 18-24 NOVEMBRE) Sci alpino, 5,5: il bilancio del fine settimana a Levi non è sufficiente. In campo maschile Alex Vinatzer è attualmente l’unico, vero prospetto su cui investire da qui a Milano-Cortina 2026: tecnica e talento non mancano, dovrà lavorare sulla continuità e progredire a piccoli passi verso le primissime posizioni. Non era dispiaciuto Simon Maurberger prima dell’uscita che ne ha ...

Sport invernali - Calendario eventi 18-24 novembre : orari - programma e tv : Comincia a riempirsi in modo serio la settimana degli Sport invernali, e in particolare per quel che riguarda la seconda parte della settimana. Tanto sci alpino, con la Coppa del Mondo che torna di scena a Levi con gli slalom femminile (sabato 23) e maschile (domenica 24), ma c’è anche il ritorno del salto con gli sci a Wisla, con tutto il mondo che sfida il giapponese Ryoyu Kobayashi, più che dominatore della scorsa annata. C’è ...

Sport invernali - Dorothea Wierer eletta “Atleta dell’anno FISI”. Succede a Sofia Goggia : Per la FISI Dorothea Wierer è l'”Atleta dell’anno“: l’azzurra, che Succede a Sofia Goggia, la quale si era aggiudicata le ultime due edizioni del riconoscimento, è stata scelta dal voto popolare sul sito della Federazione. Per la prima volta una esponente del biathlon porta a casa l’ambito premio. Wierer, che nella scorsa stagione si è aggiudicata la Coppa del Mondo generale e l’oro nella mass start ai ...