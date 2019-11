Sono necessari soli 8 | 99 euro per avere Super Internet 50 Giga con Tre

Le tue email non necessarie Sono una piaga per l’ambiente : (foto: Getty Images) Ogni giorno nel Regno Unito vengono inviate circa 64 milioni di mail non necessarie. Secondo uno studio commissionato da Ovo Energy, una delle maggiori società indipendenti di energia oltremanica, se ogni cittadino britannico inviasse un’email mono-parola (facciamo l’esempio più classico: Grazie) in meno al giorno, verrebbero risparmiate 16.433 tonnellate di carbonio all’anno, l’equivalente di 81.152 voli per ...

In Bolivia Sono iniziate le procedure necessarie per indire nuove elezioni : L’autoproclamata presidente Boliviana Jeanine Áñez ha chiesto al parlamento del paese di avviare le procedure necessarie per indire nuove elezioni, un passo atteso per risolvere la crisi politica in corso. Áñez non ha però detto quando potrebbero essere queste nuove elezioni.

Alitalia - Fs : “Non ci Sono ancora condizioni necessarie ma confermiamo disponibilità”. Patuanelli : “Margini con Delta e Lufthansa” : A poche ore dalla scadenza della deadline dell’offerta vincolante per l’acquisto di Alitalia, è Fs a mettere nero su bianco la difficoltà sul dossier. Le tessere sul tavolo non sono sufficienti per Ferrovie che ne prende atto ma conferma la disponibilità ad andare avanti. Il cda della società guidata da Gianfranco Battisti ha infatti constatato che, tra Lufthansa che non intende aprire il portafoglio e Atlantia che si sfila, non ci sono ...

Partite Iva - sì o no alla nuova riforma? Gli addetti ai lavori : “Lesa la certezza del diritto”. “Ma correttivi alla flat tax Sono necessari” : È la quarta riforma del regime fiscale per le Partite Iva nel giro di cinque anni. Un’altra modifica a un sistema, quello in vigore per professionisti e lavoratori autonomi, gravato già da un groviglio di regole e paletti burocratici. Il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue dal governo elimina l’estensione della flat tax a chi fattura più di 65mila euro all’anno e prevede l’introduzione di norme più ...

Tumore alla prostata - il test non è sempre affidabile : "Livelli bassi non Sono necessariamente rassicuranti" : Il Psa è il test del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. Valori elevati nell’esito di tale esame provano la presenza di un disturbo della ghiandola prostatica. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine, condotto su più di 80mila uomini, dimostra