Sondaggi | perdono terreno Lega e M5s Continua l' ascesa di Fratelli d' Italia

Sondaggi elettorali - crollano Pd e M5s : insieme perdono l’8 - 5% in un mese - Lega torna a volare : Il Sondaggio effettuato da Noto per il Resto del Carlino evidenzia un momento difficile per le forze di governo, con il Pd che perde il 5% in un mese e il Movimento 5 Stelle in calo del 3,5%. Al contrario, guadagnano tutte le forze di centrodestra, a partire dalla Lega (di nuovo sopra il 33%) e da Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggio Noto - l'ottobre nero del governo. Lega a livelli europee - quanto perdono Pd e M5s in un mese : La Lega è tornata ai livelli pre-crisi, quelli record delle elezioni europee. Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa la scalata inesorabile di Matteo Salvini, che recupera nell'ultimo mese 3,2 punti riportando il Carroccio al 33,2% delle preferenze. Di contro, l'ottobre n

Sondaggi elettorali - perdono voti i due Matteo : calo di consensi per Lega e Italia Viva : calo di consensi per i due Matteo: sia Matteo Salvini che Matteo Renzi, infatti, vedono i loro rispettivi partiti - Lega e Italia Viva - perdere voti nell'ultima settimana nel Sondaggio effettuato da Tecnè per Quarta Repubblica. Il Carroccio resta comunque primo partito, inseguito dal Pd che recupera consensi e scavalca il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere